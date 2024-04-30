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Новини
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Транзит російського газу збитковий, – голова "Нафтогазу" Чернишов

чернишов

Транзит російського газу через України збитковий для "Нафтогазу" тому що "Газпром" не виконує всі вимоги контракту, який діє до кінця 2024 року.

Про це голова "Нафтогазу України" Олексій Чернишов заявив у інтерв'ю Financial Times.

"Гроші, які "Нафтогаз" отримує від "Газпрому", менші за ті, які ми витрачаємо на організацію цього транзиту, тому що "Газпром" недоплачує нам майже з початку повномасштабного вторгнення, і наш грошовий потік у цій операції постійно негативний", – заявив Чернишов.

"Причина, чому "Нафтогаз" продовжує цю транзитну угоду (навіть на тлі війни з Росією, – ред.), полягає в тому, щоб задовольнити потреби ЄС у газі та залишитися надійним партнером", – пояснив голова компанії.

Він додав, що "Нафтогаз" не планує продовжувати дію контракту на транзит російського газу, який діє до кінця поточного року. За його словами, це не матиме значних наслідків для країни Європи.

"Чи може пропозиція в розмірі 3% від усього ринкового споживання (у ЄС, – ред.) змінити ринок? Я не думаю", – зазначив Чернишов.

Транзит російського газу через Україну

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

При цьому НАК "Нафтогаз України" ініціював арбітраж проти "Газпрому", вимагаючи доплатити за невикористані російською компанією потужності для транзиту газу, відповідно до угоди від 30 грудня 2019 року, яка передбачає принцип "качай або плати".

Нагадаємо, у травні 2022 року Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

Автор: Галина Ялівець

Автор: 

газ (7922) Газпром (2554) Нафтогаз (3308) транзит газу (644) Олексій Чернишов (110)


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Топ коментарі
+20
Да що він несе? Собі у збиток працюємо на агрессора? Охреніти. Нахрен розстріляти за воєним часом.
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30.04.2024 20:32
+17
От такі ми молодці. Собі в збиток, але ворога кормимо.
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30.04.2024 20:30
+15
Бідосі..на мільйонні зарплатні та премії не вистачає? З чорної ікри прийшлось на червону перейти?

Капець просто..зелені є посібниками терористів..допомагають фінансувати ВПК раїсі..
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30.04.2024 20:33
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30.04.2024 20:27 Відповісти
От такі ми молодці. Собі в збиток, але ворога кормимо.
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30.04.2024 20:30 Відповісти
нічого ось піднімети мудрому нароту тарифи і відшкодуєте збитки
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30.04.2024 20:32 Відповісти
Да що він несе? Собі у збиток працюємо на агрессора? Охреніти. Нахрен розстріляти за воєним часом.
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30.04.2024 20:32 Відповісти
Цей договорняк по транзиту єдине що на разі орків стримує щоб не зробити з ГТС те саме що з ТЕЦ.... і тоді як залишки промисловості так і багато населення можуть залишитись без газу
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30.04.2024 21:00 Відповісти
..саме тому вони ******** об'єкти Нафтогазу! Та ти геній геополітики і закулісниx домовленностей!
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01.05.2024 11:33 Відповісти
поки того року йшла прокачка в повних об'ємах ніхто нічого не бомбив....

цього року об'єми почали знижуватись, та пішла мова про повне припинення... і частина віток та сховища стали оркам не потрібні для постачання газу в ЄС

явно видно що орки дали час європейцям вивести газ із сховищ... вони активно забирали газ і в набагато більше розмірах чим звичайно...
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01.05.2024 11:47 Відповісти
Бідосі..на мільйонні зарплатні та премії не вистачає? З чорної ікри прийшлось на червону перейти?

Капець просто..зелені є посібниками терористів..допомагають фінансувати ВПК раїсі..
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30.04.2024 20:33 Відповісти
Був дебілом, жив дебілом і здохне дебілом
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30.04.2024 20:35 Відповісти
Нарешті дійшло ....
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30.04.2024 20:58 Відповісти
ну то зріж собі зп проходимець!
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30.04.2024 21:10 Відповісти
От дивлюсь я на ті морди то хитрожопі, то нахабні, то зажраті - і розумію чого мобілізація, м'яко кажучи, загрузла
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30.04.2024 21:11 Відповісти
Чернишов, як що це збиткове? А за що ти отримушуєшь свою зряаплати у мілліоні на місяць? Грабуешь Україну на користь рашки?
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30.04.2024 21:17 Відповісти
Там только два *****а получают газ - мадьяры и словаки, так шо трубу нах, вслед за севпотоком.
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30.04.2024 21:55 Відповісти
Тобто,іншими словами,Україна дотує Газпром??? А 5-6 ефективних менеджерів Бубочки про це знають? А сам Бубочка? А численні плакси-"волонтери",що безкінечно канючать у грмадян України все більші і більші гроші,начеб -то,на допомогу для перемоги?
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30.04.2024 22:20 Відповісти
Ви от так раптово прокинулися, раніше нічого не помічали ? Не на захист Бубочки-але його "папередніки" про газпромовський газогін по території України та його прибутки для кацапстану нічого не знали ? Це Бубочка цей газогін збудував ? Нагадаю-війна з бидлокацапами розпочалася ще у далекому 2014. І увесь цей час газогін працював через контракти України з Європою. Буде добре, якщо контракти закінчаться і його нарешті зупинять. Але ж зрада-понад усе.
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30.04.2024 22:59 Відповісти
****** зєльне! "Папереднікі" нагнули Газпром на скікі иільярдів неустойки? І ще на 12 мільярдів практично нагнули - але гундосе чмо це все злив в унітаз! Також прі "папереднікаx" кацапи поставляли 65% газу від споживання ЕС! А зараз менше 10%! Відучуваєш різницю в грошаx?
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01.05.2024 11:37 Відповісти
Хлебало своє завали зі своїми постійними дебільними смайликами. Зеленого ****** ти щодня у дзеркалі бачиш.
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01.05.2024 11:59 Відповісти
Просто мерзость. При этом обвиняют западные страны за торговлю в рашке.
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30.04.2024 22:29 Відповісти
Бреше як уся їх щобло
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30.04.2024 22:31 Відповісти
угатіть їм по формулі Юльки Тімошенко! не береш - плати, гониш - плати.
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30.04.2024 22:59 Відповісти
Угатить можна, а як реально гроші забрати?
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30.04.2024 23:49 Відповісти
Стокгольмский арбітраж. Чув? Скількі мільярдів забрали, пригадуй! І забрали б ще 12 мільярдів, якщоб гундосе чмо не злило виграшне діло в унітаз!
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01.05.2024 11:38 Відповісти
Це до війни було. А зараз як?
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01.05.2024 11:43 Відповісти
Це яка " хвормула Юлькі"? При ринковій ціні на газ 250 доларів, укласти контракти по 400 доларів а приварок розділити із путіним ?
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01.05.2024 00:33 Відповісти
чи Юлька чи Детек підписали з Україною договір, по якому якщо Україна не відбирає газ (електроенергію), то плотить неустойку. тобто хоч береш чи ні, платиш. платиш, якщо узяв, платиш нейстойку, утеряну вигоди, якщо не береш. тут так само - виставити рахунки за непрогон, утеряну вигоду.
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01.05.2024 09:02 Відповісти
Не згадуй Юльку!
Не викликай дух Ivan Sulima!
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01.05.2024 10:52 Відповісти
За Пороха всі найбільші держпідприємства стали прибутковими. І Нафтогаз, і Енергоатом, і Центренерго, і Укртрансгаз , і Укрнафта. За зелених господарників жодного прибуткового не залишилось.
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30.04.2024 23:12 Відповісти
Україна ніяк не може відмовитись від транзиту тому що роками на цьому паслась починаючи від кучми. І діло не в контрактих на транспорт а в тому що Європа уже не буде в росії нічого купувати хоча за логикою воєнного часу потрібно було би зупинити транспортування. Навіть зараз коле іде обстріл газосховищ продовжують транспорт на угоду орбану і фіцо цим явним покидькам.
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01.05.2024 00:13 Відповісти
Та ти шо? Аналітег однако. А де прапорця скомуніздив?
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01.05.2024 01:10 Відповісти
для цеї пики все збиткове тільки від нього велика користь
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01.05.2024 00:26 Відповісти
Ну тепер росіяни почнуть руйнувати ГТС....
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01.05.2024 00:34 Відповісти
Продовжать а не почнуть. А заяви що договір не буде продовжено звучали ще півроку назад на найпотужнішому рівні.
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01.05.2024 06:34 Відповісти
Вже колись один плямкав , що транзит газу не по світових цінах .
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01.05.2024 00:52 Відповісти
І тому ти йому на заміну обрав януковоща з донбасянскою бандою, який сдав крану *****? шоб не "плямкав"?
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01.05.2024 11:40 Відповісти
Я з такими як ти не спорю на цю тему . Скажу одне що у вівторок ми вже бригадою були на Майдані , після нічної зміни муляром . І так весь тиждень. І в нас у битовках хлопці з Вінниці відпочивали . А потім бригаду розформували , директора донецькі були . І коли той підор злив Україну тому гандону "не разу не судимому " . Той Трутень перестав для мене існувати як людина . А дівчата по селах у виборчих комісіях майже сутки в тих сільрадах за Трутня кожний голос виборювали , а ти тут сіло і ****@₴аєш
Пішов ти кобилі в тріщину , мудило
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01.05.2024 16:23 Відповісти
блін...при Кобалєву якось прибуткове усе ж було а тут....
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01.05.2024 07:24 Відповісти
Молодці. Тепер кацапи стоязико заскавчать про необхідність різних обхідних (північних і південних) потоків. *********** наші (найбільші в Європі) газосховища і наблизять і так близьку п і х в у Україні.
Цю зелену банду треба гнати на шибеницю.
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01.05.2024 08:48 Відповісти
сxовища глибоко під землею! це природні печери, звідки колись викачали газ. поцікався xочаб
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01.05.2024 11:42 Відповісти
Тупость просто поражает....
Газоперекачивающие станции - дорогие, большие и стационарные объекты. Интересно, как на их судьбу повлияет отказ от перекачки расийского газа?
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01.05.2024 09:30 Відповісти
А у кацапів це дешеві, маленькі і пересувні об'єкти? Чи ти вважаєш шо в цю гру не можна грати вдвоx?
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01.05.2024 11:43 Відповісти
самая интересная игра - это когда к отключению света одновременно добавится отключение газа.
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01.05.2024 12:09 Відповісти
до чого ж коментатори недолугі...Україна ж не тільки з кацапами має домовленності по транзиту... Мабуть ще є зобов'язання перед ЄС. А стосовно збитків, то будь який економіст знає що є "точка прибутковості". Нижче якої виробництво товара чи послуги не має сенсу. Тож якщо кацапи не виконують свої зобов'язання і Україна, виконуючи свої зобов'язання, внаслідок цього, отримує збиток, то слід чекати що по закінченню строка дії контракту, все це буде пораховано і подано позов до суду про відшкодування...
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01.05.2024 12:43 Відповісти

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