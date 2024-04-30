Транзит російського газу збитковий, – голова "Нафтогазу" Чернишов

Транзит російського газу через України збитковий для "Нафтогазу" тому що "Газпром" не виконує всі вимоги контракту, який діє до кінця 2024 року.

Про це голова "Нафтогазу України" Олексій Чернишов заявив у інтерв'ю Financial Times.

"Гроші, які "Нафтогаз" отримує від "Газпрому", менші за ті, які ми витрачаємо на організацію цього транзиту, тому що "Газпром" недоплачує нам майже з початку повномасштабного вторгнення, і наш грошовий потік у цій операції постійно негативний", – заявив Чернишов.

"Причина, чому "Нафтогаз" продовжує цю транзитну угоду (навіть на тлі війни з Росією, – ред.), полягає в тому, щоб задовольнити потреби ЄС у газі та залишитися надійним партнером", – пояснив голова компанії.

Він додав, що "Нафтогаз" не планує продовжувати дію контракту на транзит російського газу, який діє до кінця поточного року. За його словами, це не матиме значних наслідків для країни Європи.

"Чи може пропозиція в розмірі 3% від усього ринкового споживання (у ЄС, – ред.) змінити ринок? Я не думаю", – зазначив Чернишов.

Транзит російського газу через Україну

Як повідомлялося, Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

При цьому НАК "Нафтогаз України" ініціював арбітраж проти "Газпрому", вимагаючи доплатити за невикористані російською компанією потужності для транзиту газу, відповідно до угоди від 30 грудня 2019 року, яка передбачає принцип "качай або плати".

Нагадаємо, у травні 2022 року Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

Автор: Галина Ялівець