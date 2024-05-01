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Новини
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Ціни на банани в Україні побили рекорд: у чому причина

банан

Ціни на банани в країнах Східної Європи наразі перебувають на рекордно високому рівні для цього періоду року. Зокрема, в Україні оптова ціна за кілограм бананів сягнула $1,26 і перевищила торішній рекорд у $1,23.

Про це свідчать дані аналітиків EastFruit.

Зазвичай саме в Україні найнижчі ціни на банани в регіоні, водночас російська агресія призвела до блокування портів, що різко накрутило ціни на місцевому ринку, адже фрукт ввозиться тепер в Україну з портів інших країн.

Роздрібні ж ціни на банани в Україні коливаються від $1,7 до $1,8 за кг.

Чому підвищуються ціни на банани

За словами економіста інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, можна відзначити дві головні причини зростання цін на банани в Східній Європі цього року.

"Перша – це кліматичні зміни, які негативно впливають на обсяги виробництва цих фруктів у країнах Центральної Америки. Як наслідок, попит на банани з Еквадору, який є основним постачальником банана в Україну та інші країни регіону, різко зріс, що призвело до зростання цін в Еквадорі. Друга причина – це порівняно високі ціни на яблука, що дає змогу роздрібній та оптовій торгівлі підвищувати й ціни на банани", – зазначив він.

Як правило, у травні починається сезонне зниження рівня попиту на банани й цін на них на ринках Східної Європи. Однак цього сезону оптовики не впевнені, що воно буде відчутним з огляду на високий попит на банан з Еквадору.

Автор: 

ціни (3437) фрукти (103)


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Топ коментарі
+5
Аж смішно. Ціни на банани в воюючій країні - це найбільша проблема? Прямо настільки, щоб висвітлювати це в новинах?
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01.05.2024 13:47
+4
Мабуть в Україні збільшилося поголів'я мавп? Зелених. Тільки звідки?
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01.05.2024 13:20
+3
причина зростання цін на все одна й та ж сама - хочеться більше грошей
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01.05.2024 13:31
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Мабуть в Україні збільшилося поголів'я мавп? Зелених. Тільки звідки?
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01.05.2024 13:20 Відповісти
ні, просто плантації опинились у ТОТ.
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01.05.2024 13:41 Відповісти
людина і є приматом
лише паша мерседес вірить що людина з ребра зроблена
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01.05.2024 15:14 Відповісти
У США такіж ціни- 0.6$ за фунт..
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01.05.2024 17:10 Відповісти
причина зростання цін на все одна й та ж сама - хочеться більше грошей
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01.05.2024 13:31 Відповісти
І що тепер робити?
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01.05.2024 13:39 Відповісти
Цены на бананы в макаронии, в суперах, за два года поднялись на 20 центов - с 1,19 до1,39.
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01.05.2024 13:44 Відповісти
У бота з Італійським прапором криша поїхала.Назвати Італію-макоронієй.
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01.05.2024 13:46 Відповісти
Скройся, чмо.
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01.05.2024 13:54 Відповісти
Так шалава мусійчучка казала,що на хліб не намазуються тіки армія,мова,віра,томос.А за банани ні чого не казала.
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01.05.2024 13:44 Відповісти
Аж смішно. Ціни на банани в воюючій країні - це найбільша проблема? Прямо настільки, щоб висвітлювати це в новинах?
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01.05.2024 13:47 Відповісти
7 років мак не родив - від голоду не вмерли (народна мудрість)

прямо таки біда - банани подорожчали(
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01.05.2024 13:51 Відповісти
Еквадор - маладца
Зброю Україні не продав бо москалі пригрозили не купувати банани...
... а банани і так зросли в ціні
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01.05.2024 15:17 Відповісти

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