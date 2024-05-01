Ціни на банани в Україні побили рекорд: у чому причина

Ціни на банани в країнах Східної Європи наразі перебувають на рекордно високому рівні для цього періоду року. Зокрема, в Україні оптова ціна за кілограм бананів сягнула $1,26 і перевищила торішній рекорд у $1,23.

Про це свідчать дані аналітиків EastFruit.

Зазвичай саме в Україні найнижчі ціни на банани в регіоні, водночас російська агресія призвела до блокування портів, що різко накрутило ціни на місцевому ринку, адже фрукт ввозиться тепер в Україну з портів інших країн.

Роздрібні ж ціни на банани в Україні коливаються від $1,7 до $1,8 за кг.

Чому підвищуються ціни на банани

За словами економіста інвестиційного департаменту Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрія Ярмака, можна відзначити дві головні причини зростання цін на банани в Східній Європі цього року.

"Перша – це кліматичні зміни, які негативно впливають на обсяги виробництва цих фруктів у країнах Центральної Америки. Як наслідок, попит на банани з Еквадору, який є основним постачальником банана в Україну та інші країни регіону, різко зріс, що призвело до зростання цін в Еквадорі. Друга причина – це порівняно високі ціни на яблука, що дає змогу роздрібній та оптовій торгівлі підвищувати й ціни на банани", – зазначив він.

Як правило, у травні починається сезонне зниження рівня попиту на банани й цін на них на ринках Східної Європи. Однак цього сезону оптовики не впевнені, що воно буде відчутним з огляду на високий попит на банан з Еквадору.