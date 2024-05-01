Україна експортувала рекордні за останні роки 13 мільйонів тонн вантажів за місяць

У квітні Україна встановила новий рекорд експорту товарів з України за час повномасштабної війни – 13,1 млн тонн українських вантажів на $3,3 млрд.

Про це повідомляє міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

"Україна вийшла на довоєнний рівень експорту. Це абсолютний рекорд за весь час повномасштабної війни. До прикладу, у березні експорт становив 11,8 млн тонн, у січні – 12 млн тонн. Що важливо – ця цифра вища, ніж рівень довоєнного лютого 2022 року. Тоді ми експортували 12,8 млн тонн", – наголосила вона.

За словами урядовиці, зростанню показників сприяло відкриття альтернативного морського коридору, яким зараз експортують зерно, метал та інші товари. Морський коридор також дозволив частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону.

Також на зростання обсягів експорту вплинуло запровадження механізму страхування суден від воєнних ризиків. Торік Україні разом із британським урядом та пулом 14 страхових компаній вдалося створити механізм UNITY для суден, які користуються українським морським коридором. Спершу він діяв лише на агропродукцію, але його розширили його на всі невоєнні вантажі.

"Звісно, додало до зростання і розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією. І покращенням умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів", – підкреслила Свириденко.

Як повідомлялося, новий морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 40 млн тонн вантажів, зокрема 26 млн тонн зерна.