"Нафтогаз" встановив історичний рекорд з буріння свердловин

Бурове управління "Укрбургаз" державної компанії "Укргазвидобування" (входить до складу групи "Нафтогаз") у квітні 2024 року пробурило понад 40 тисяч метрів свердловин.

Цей показник на 24% перевищив максимальне історичне досягнення (32,42 тис. м) протягом одного місяця, встановлене в листопаді 2023 року, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Згідно із повідомленням, рекордних показників вдалося досягти завдяки:

якісному плануванню;

швидкому будівництву бурових майданчиків (у березні було побудовано 12, з них 4 – ресурсами "Укрбургазу");

прискореній роботі з мобілізації обладнання та монтажу бурових верстатів;

чіткому розподілу автоспецтехніки для пришвидшення початку буріння 9-ти свердловин.

"Пришвидшення буріння напряму пов’язане з покращенням показників із видобутку. Ми вже суттєво підвищили рівень проходки. Цього року плануємо пробурити 365 тис. м", – зазначив керівник "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

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Як повідомлялося, державне "Укргазвидобування" у першому кварталі 2024 року збільшило видобуток газу на 12% – до 3,5 млрд кубометрів, що є найвищим показником за відповідний період впродовж останніх двох років.