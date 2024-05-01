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Гривня знову падає: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

курс

Курс гривні у перший день травня знижується щодо долара США, але зміцнюється щодо євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 2 травня, на рівні 39,6370  грн/$, порівняно із 39,5151 грн/$ у середу. На початку минулого тижня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 39,7879 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 7 копійок – до 42,2986 грн за євро. Він опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро 27 березня.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Долар б’є рекорди. Що відбувається?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2160) гривня (1539) курс (1492) НБУ (9258) обмін валюти (694)


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ну таки незабаром 45 буде. як і обіцяв зеленський
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01.05.2024 16:27 Відповісти

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