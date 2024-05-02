"Укрпошта" випустить продовження серії марок про "русскій воєнний корабль". ФОТО

"Укрпошта" анонсувала новий поштовий випуск "русскій воєнний флот – до дна!", який є продовженням популярної серії поштових марок воєнного часу "русскій воєнний корабль … !".

Як наголосили в пресслужбі компанії, новий поштовий випуск містить зображення військових кораблів, які стали найбільш вагомою втратою для ворога з початку повномасштабної війни.

Зокрема, йдеться про великі десантні кораблі "Саратов", "Мінськ", "Новочеркаськ", "Цезар Куніков"; ракетний крейсер "Москва"; рятувально-буксирне судно "Рятувальник Василь Бех"; підводний човен "Ростов-на-Дону"; патрульний корвет "Сергій Котов".

12 квітня 2022 року "Укрпошта" ввела в обіг першу поштову марку в умовах воєнного часу – "русскій воєнний корабль, іді…!". А вже через два дні після офіційного введення марки в обіг ворожий крейсер "Москва", зображений на марці, був відправлений на дно Збройними Силами України.

Утім, серед зображених на новій марці затоплених та підбитих кораблів, яку введуть в обіг 8 травня, буде й сторожовий фрегат "Адмірал Макаров", який поки що залишається на плаву.

Тираж марки становить 1 мільйон примірників. Художником марки, конвертів, карток та штемпеля "Перший день" виступив Віктор Грудаков. На поштовому випуску також використано шрифт UAF Sans Дмитра Растворцева, розроблений спеціально для ЗСУ.

Нову марку можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях, а також онлайн.