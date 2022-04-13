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крейсер (87) Чорноморський флот рф (618)

Українські захисники ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер рашистів "Москва"

москва,крейсер

Відомий волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco) оприлюднив інформацію, що українськими ракетами "Нептун" уражений флагман Чорноморського флоту РФ, крейсер "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Карпюк зазначив: "Двома ракетами "Нептун" щойно вражений крейсер "Москва". Стоїть, горить. А на морі шторм. Потрібне тактичне затоплення, зважаючи на все".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські оборонці ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Палія. ФОТО

Радник керівника МВС України Антон Геращенко у телеграмі зазначив: "Кажуть, сьогодні два орки матроси, які курили в недозволеному місці на флагмані чорноморського флоту Росії - ракетному крейсері "Москва".

Тут трах-бах тарарах, щось вибухнуло. І крейсер "мацква" мало не пішов на дно. У найближчий рік буде не боєздатний. До чого тут давньоримський Бог Морей Нептун? А ні до чого!:))"

Зазначимо, що саме ракетний крейсер "Москва" погрожував захисникам острову Зміїний, після чого був посланий н#х#й.

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Топ коментарі
+176
Ни хрена себе, если правда!
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13.04.2022 21:07
+146
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13.04.2022 21:11
+133
Йой це ж той самий крейсер, що острів Зміїний бомбив, це той карабль що пішов *****!
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13.04.2022 21:16
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а ведь еще даже не средина апреля... а что будет после 15-го... все фрегаты бздуноадмиральские будут потоплены...
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14.04.2022 04:00 Відповісти
Каюсь, не вірив. Просто після всього що з нами сталось - думав що Нептуну слід простив.
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14.04.2022 04:07 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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14.04.2022 04:09 Відповісти
OK, but why all other 140 Russians boats just enjoying the Black See near Odessa surroundings?
There are not "neputs" enough or hoiland / NATO "garpoons" missiles?
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14.04.2022 04:15 Відповісти
На все своя черга...починаємо помаленько різати на куски рашиський флот, починаючи з голови...
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14.04.2022 07:22 Відповісти
Нашла коса на камень)а москва Нептун
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14.04.2022 04:33 Відповісти
Это хорошо!
А какие проблемы с атакой остальных 140 кораблей?
Мало ракет?
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14.04.2022 05:02 Відповісти
У нас велике будівництво було, дороги і тд замість оборонки. Те що лишилося від клятих пепередників "порохоботів" то і є... Добре хоть так що залишилося не здали на металолом. Зеленський прийшов з програмою "нужно просто перестать стрелять"...
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14.04.2022 09:27 Відповісти
Каких 140?🤣. 14 максимум, остальное для нас опасности не представляет.
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14.04.2022 13:58 Відповісти
или гарпун от Бори?
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14.04.2022 05:30 Відповісти
Нужно весь русский ржавый флот топить быстрее и идти в атаку освобождать Херсон и область Запорожья и Крым надо брать быстрее и сразу можно атаковать и со стороны Одессы по морю и со стороны Запорожья и со стороны Херсона главное наступление быстрым рывком надо прорывать и атаковать сразу всем, что есть поблизости и подкрепление слать со все ближайших областей, потому что контролируя Крым, можно будет и по морю десант в Мариуполь выгружать и со стороны Запорожья и Днепра и захватив Мариуполь полностью идти в атаку на Донбасс с этого направления и усилить наступление.
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14.04.2022 06:03 Відповісти
Тормозни, тормозни. Ты что, несешся как угорелый?
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14.04.2022 09:44 Відповісти
войну нужно вести быстро, потому что она истощает государство. Хотя Запад - это тыл Украины и Украина наоборот наполняется, а Россия истощается. Нужно больше вооружений, чтобы не подпускать русских к населенным пунктам. Потому что русские - это ж психически больные. К людям их не подпускать!
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14.04.2022 10:29 Відповісти
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14.04.2022 06:31 Відповісти
Дошел таки найух.Не зря марку выпустили
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14.04.2022 06:34 Відповісти
пусть они горят все.
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14.04.2022 06:40 Відповісти
День задався...побільше таких позитивчиків
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14.04.2022 07:23 Відповісти
Рашооркам пора всерьез задуматься о словах конотопских ведьм...
"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп. Здесь каждая вторая женщина - ведьма. У тебя завтра ... стоять уже не будет", - предупредили украинки.
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14.04.2022 08:36 Відповісти
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14.04.2022 08:47 Відповісти
у бєні від цього фото порвалася срака!Сидить в бункері...а уже вмер поганець від страху!
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14.04.2022 09:19 Відповісти
Сивочолий "гетьман" є майстром попіаритися на будь-чому, а інші просто робили те що треба...
https://ua.news/ua/raketnyj-kompleks-neptun-prynyat-na-vooruzhenye-ukraynskoj-armyy/
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14.04.2022 14:07 Відповісти
Класний піар, погодьтеся. Без цього піару не було б сьогоднішньої новини про "Москву". А ще класний піар з ПЦУ, яка фактично поховала РПЦ. А ще КЛАСНЮЧИЙ піар (мій улюблений) з ЗСУ, які створив Сивочолий Гетьман і які зелена шобла не встигла за 2,5 роки знищити. Щоб кожен Президент в нас так піарився!
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14.04.2022 16:40 Відповісти
Это чмо уже Крым в 2014 вернул слив основную часть украинских патриотов в Иловайского котле, цену этой мрази и тебе подобным Украина уже знает, усохни гнида шоколадна
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14.04.2022 22:26 Відповісти
Сьогодні в 02.48 у Туреччині та Румунії заявили, що крейсер Москва затонув поблизу о.Зміїний. 54 моряки врятувало турецьке судно. Перед затопленням Москва завалилася на лівий борт.
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14.04.2022 08:52 Відповісти
Щось турки про це скромно не заявляють.
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16.04.2022 11:19 Відповісти
Чому боєкомплект не здетонував-бо його не було!Слава НАШИМ ВОЇНАМ,СЛАВА УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!Смерть кремлівським фашистам!
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14.04.2022 09:06 Відповісти
На палубе матросы
Курили папиросы
Один недокурил
собаке подарил
Собака убежала
Боекомплект взорвала...

как то так....
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14.04.2022 09:07 Відповісти
Звичайне украінське Вуду..
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14.04.2022 09:19 Відповісти
Русский военный корабль таки ушел по указанному адресу.
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14.04.2022 09:42 Відповісти
Таки дошёл!
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14.04.2022 10:13 Відповісти
Протикорабельний ракетний комплекс "Нептун" успішно пройшов "державні випробування".
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14.04.2022 10:32 Відповісти
Зеленський має зараз обривати слухавку Ердогану, щоб домовитися на обмін врятованих кацапських моряків на евакуацію поранених з Маріуполя турецьким судном.
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14.04.2022 10:45 Відповісти
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14.04.2022 10:52 Відповісти
Это супер ,но теперь надо идти дальше: Крымский мост ,военные аэродромы в Крыму ,под Белгородом и Воронежом
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14.04.2022 11:01 Відповісти
красавчики
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14.04.2022 11:11 Відповісти
Бумеранг вернулся!
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14.04.2022 11:13 Відповісти
Демилитаризирован!
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14.04.2022 11:14 Відповісти
Хлопца- воина пославшему корабль в эротическое путешествие наградить и поставить вместо арестовича.
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14.04.2022 11:15 Відповісти
Хлопцю потрібно запатентувати свою фразу.
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16.04.2022 11:21 Відповісти
Цьому хлопцю потрібно запатентувати свою гучну фразу.
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16.04.2022 11:23 Відповісти
Флагман "гроза" черноморского флота крейсер Москва за всю военную кампанию отличился двумя вещами: первая - его послали на х*й, вторая - он утонул.
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14.04.2022 11:33 Відповісти
Отличная работа! Но, давать официальную информацию об этом сейчас не надо - лучше сохранить "мрачную неопределенность" (???!!!) для кацапов и не рассказывать - кто, чем, когда и почему. Об этом можно будет рассказать после войны. А сейчас надо продолжать начатое дело "тихо и быстро" и топить все остальные их корыта. Бычки требуют огня! Не астанавливайтесь!
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14.04.2022 12:55 Відповісти
"...Кажуть, сьогодні два орки матроси, курили в недозволеному місці..."
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14.04.2022 13:40 Відповісти
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