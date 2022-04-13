Українські захисники ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер рашистів "Москва"
Відомий волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco) оприлюднив інформацію, що українськими ракетами "Нептун" уражений флагман Чорноморського флоту РФ, крейсер "Москва".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Карпюк зазначив: "Двома ракетами "Нептун" щойно вражений крейсер "Москва". Стоїть, горить. А на морі шторм. Потрібне тактичне затоплення, зважаючи на все".
Радник керівника МВС України Антон Геращенко у телеграмі зазначив: "Кажуть, сьогодні два орки матроси, які курили в недозволеному місці на флагмані чорноморського флоту Росії - ракетному крейсері "Москва".
Тут трах-бах тарарах, щось вибухнуло. І крейсер "мацква" мало не пішов на дно. У найближчий рік буде не боєздатний. До чого тут давньоримський Бог Морей Нептун? А ні до чого!:))"
Зазначимо, що саме ракетний крейсер "Москва" погрожував захисникам острову Зміїний, після чого був посланий н#х#й.
Будь ласка, зачекайте...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
There are not "neputs" enough or hoiland / NATO "garpoons" missiles?
А какие проблемы с атакой остальных 140 кораблей?
Мало ракет?
"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп. Здесь каждая вторая женщина - ведьма. У тебя завтра ... стоять уже не будет", - предупредили украинки.
https://ua.news/ua/raketnyj-kompleks-neptun-prynyat-na-vooruzhenye-ukraynskoj-armyy/
Курили папиросы
Один недокурил
собаке подарил
Собака убежала
Боекомплект взорвала...
как то так....