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крейсер (96) Черноморский флот РФ (1554)

Украинские защитники ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер рашистов "Москва"

москва,крейсер

Известный волонтер Александр Карпюк (Serg Marco) обнародовал информацию, что украинскими ракетами "Нептун" поражен флагман Черноморского флота РФ, крейсер "Москва".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Карпюк отметил: "Двумя ракетами "Нептун" только что поражен крейсер "Москва". Стоит, горит. А на море шторм. Нужно тактическое затопление, судя по всему".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесской ОВА назвали имя командира фрегата, с которого россияне запускают ракеты по украинским городам, - Одесская ОВА. ФОТО

Советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко в телеграм-канале отметил: "Говорят, сегодня два орка матроса, куривших в неположенном месте на флагмане черноморского флота России - ракетном крейсере "Москва".

Здесь трах-бах тарарах, что-то взорвалось. И крейсер "мацква" чуть не пошел ко дну. В ближайший год будет не боеспособным. К чему здесь древнеримский Бог Морей Нептун? А ни при чем!:))"

Отметим, что именно ракетный крейсер "Москва" угрожал защитникам острова Змеиный, после чего был послан н#х#й.
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Топ комментарии
+176
Ни хрена себе, если правда!
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13.04.2022 21:07
+146
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13.04.2022 21:11
+133
Йой це ж той самий крейсер, що острів Зміїний бомбив, це той карабль що пішов *****!
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13.04.2022 21:16
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Страница 5 из 5
а ведь еще даже не средина апреля... а что будет после 15-го... все фрегаты бздуноадмиральские будут потоплены...
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14.04.2022 04:00 Ответить
Каюсь, не вірив. Просто після всього що з нами сталось - думав що Нептуну слід простив.
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14.04.2022 04:07 Ответить
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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14.04.2022 04:09 Ответить
OK, but why all other 140 Russians boats just enjoying the Black See near Odessa surroundings?
There are not "neputs" enough or hoiland / NATO "garpoons" missiles?
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14.04.2022 04:15 Ответить
На все своя черга...починаємо помаленько різати на куски рашиський флот, починаючи з голови...
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14.04.2022 07:22 Ответить
Нашла коса на камень)а москва Нептун
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14.04.2022 04:33 Ответить
Это хорошо!
А какие проблемы с атакой остальных 140 кораблей?
Мало ракет?
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14.04.2022 05:02 Ответить
У нас велике будівництво було, дороги і тд замість оборонки. Те що лишилося від клятих пепередників "порохоботів" то і є... Добре хоть так що залишилося не здали на металолом. Зеленський прийшов з програмою "нужно просто перестать стрелять"...
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14.04.2022 09:27 Ответить
Каких 140?🤣. 14 максимум, остальное для нас опасности не представляет.
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14.04.2022 13:58 Ответить
или гарпун от Бори?
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14.04.2022 05:30 Ответить
Нужно весь русский ржавый флот топить быстрее и идти в атаку освобождать Херсон и область Запорожья и Крым надо брать быстрее и сразу можно атаковать и со стороны Одессы по морю и со стороны Запорожья и со стороны Херсона главное наступление быстрым рывком надо прорывать и атаковать сразу всем, что есть поблизости и подкрепление слать со все ближайших областей, потому что контролируя Крым, можно будет и по морю десант в Мариуполь выгружать и со стороны Запорожья и Днепра и захватив Мариуполь полностью идти в атаку на Донбасс с этого направления и усилить наступление.
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14.04.2022 06:03 Ответить
Тормозни, тормозни. Ты что, несешся как угорелый?
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14.04.2022 09:44 Ответить
войну нужно вести быстро, потому что она истощает государство. Хотя Запад - это тыл Украины и Украина наоборот наполняется, а Россия истощается. Нужно больше вооружений, чтобы не подпускать русских к населенным пунктам. Потому что русские - это ж психически больные. К людям их не подпускать!
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14.04.2022 10:29 Ответить
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14.04.2022 06:31 Ответить
Дошел таки найух.Не зря марку выпустили
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14.04.2022 06:34 Ответить
пусть они горят все.
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14.04.2022 06:40 Ответить
День задався...побільше таких позитивчиків
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14.04.2022 07:23 Ответить
Рашооркам пора всерьез задуматься о словах конотопских ведьм...
"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп. Здесь каждая вторая женщина - ведьма. У тебя завтра ... стоять уже не будет", - предупредили украинки.
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14.04.2022 08:36 Ответить
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14.04.2022 08:47 Ответить
у бєні від цього фото порвалася срака!Сидить в бункері...а уже вмер поганець від страху!
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14.04.2022 09:19 Ответить
Сивочолий "гетьман" є майстром попіаритися на будь-чому, а інші просто робили те що треба...
https://ua.news/ua/raketnyj-kompleks-neptun-prynyat-na-vooruzhenye-ukraynskoj-armyy/
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14.04.2022 14:07 Ответить
Класний піар, погодьтеся. Без цього піару не було б сьогоднішньої новини про "Москву". А ще класний піар з ПЦУ, яка фактично поховала РПЦ. А ще КЛАСНЮЧИЙ піар (мій улюблений) з ЗСУ, які створив Сивочолий Гетьман і які зелена шобла не встигла за 2,5 роки знищити. Щоб кожен Президент в нас так піарився!
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14.04.2022 16:40 Ответить
Это чмо уже Крым в 2014 вернул слив основную часть украинских патриотов в Иловайского котле, цену этой мрази и тебе подобным Украина уже знает, усохни гнида шоколадна
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14.04.2022 22:26 Ответить
Сьогодні в 02.48 у Туреччині та Румунії заявили, що крейсер Москва затонув поблизу о.Зміїний. 54 моряки врятувало турецьке судно. Перед затопленням Москва завалилася на лівий борт.
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14.04.2022 08:52 Ответить
Щось турки про це скромно не заявляють.
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16.04.2022 11:19 Ответить
Чому боєкомплект не здетонував-бо його не було!Слава НАШИМ ВОЇНАМ,СЛАВА УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ!Смерть кремлівським фашистам!
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14.04.2022 09:06 Ответить
На палубе матросы
Курили папиросы
Один недокурил
собаке подарил
Собака убежала
Боекомплект взорвала...

как то так....
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14.04.2022 09:07 Ответить
Звичайне украінське Вуду..
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14.04.2022 09:19 Ответить
Русский военный корабль таки ушел по указанному адресу.
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14.04.2022 09:42 Ответить
Таки дошёл!
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14.04.2022 10:13 Ответить
Протикорабельний ракетний комплекс "Нептун" успішно пройшов "державні випробування".
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14.04.2022 10:32 Ответить
Зеленський має зараз обривати слухавку Ердогану, щоб домовитися на обмін врятованих кацапських моряків на евакуацію поранених з Маріуполя турецьким судном.
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14.04.2022 10:45 Ответить
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14.04.2022 10:52 Ответить
Это супер ,но теперь надо идти дальше: Крымский мост ,военные аэродромы в Крыму ,под Белгородом и Воронежом
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14.04.2022 11:01 Ответить
красавчики
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14.04.2022 11:11 Ответить
Бумеранг вернулся!
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14.04.2022 11:13 Ответить
Демилитаризирован!
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14.04.2022 11:14 Ответить
Хлопца- воина пославшему корабль в эротическое путешествие наградить и поставить вместо арестовича.
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14.04.2022 11:15 Ответить
Хлопцю потрібно запатентувати свою фразу.
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16.04.2022 11:21 Ответить
Цьому хлопцю потрібно запатентувати свою гучну фразу.
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16.04.2022 11:23 Ответить
Флагман "гроза" черноморского флота крейсер Москва за всю военную кампанию отличился двумя вещами: первая - его послали на х*й, вторая - он утонул.
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14.04.2022 11:33 Ответить
Отличная работа! Но, давать официальную информацию об этом сейчас не надо - лучше сохранить "мрачную неопределенность" (???!!!) для кацапов и не рассказывать - кто, чем, когда и почему. Об этом можно будет рассказать после войны. А сейчас надо продолжать начатое дело "тихо и быстро" и топить все остальные их корыта. Бычки требуют огня! Не астанавливайтесь!
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14.04.2022 12:55 Ответить
"...Кажуть, сьогодні два орки матроси, курили в недозволеному місці..."
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14.04.2022 13:40 Ответить
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