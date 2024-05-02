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Опалювальний сезон завершився: у Пенсійному фонді роз’яснили, як виплачуватимуть субсидії за квітень

субсидія

У зв’язку з завершенням опалювального сезону розмір житлової субсидії за квітень, який виплачуватиметься у травні, буде обчислено лише за 15 днів сезону опалення.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

"Житлова субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону і розраховується з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Саме тому розмір житлової субсидії за квітень, який буде виплачений у травні, змінився", – пояснили в установі.

Зазначається, що житлову субсидію на оплату централізованого, автономного та індивідуального опалення за квітень розраховано із застосуванням соціальних нормативів за 15 днів – з 1 по 15 квітня включно.

Як повідомлялося, житлова субсидія на неопалювальний сезон для більшості отримувачів буде призначена автоматично, але окремим категоріям громадянвсе ж доведеться подати окрему заяву.

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опалення (561) Пенсійний фонд (411) субсидія (611) опалювальний сезон (1149)


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