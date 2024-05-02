У monobank повідомили про потужну DDoS-атаку

Співзасновник віртуального банку monobank Олег Гороховський повідомив про потужну DDoS-атаку на сервери фінустанови.

Про це він заявив у Telegram.

"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко. Заваліть краще якесь онлайн-казино, ідіоти", – зазначив Гороховський.

Нагадаємо, що днем раніше у роботі віртуального monobank стався збій. Попередній масштабний збій у роботі monobank стався 1 квітня, тоді послуги були недоступні кілька годин.

Нагадаємо, український віртуальний банк monobank працює на ліцензії "Універсал Банку". Минулого року він обігнав "Ощадбанк" та став другим за кількістю активних банківських карток в Україні.