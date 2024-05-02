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Новини
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Власник найбільших столичних ТРЦ Алієв переписав бізнес на дочку після звинувачення в ухиленні від сплати податків

алиев

Національна поліція розслідує кримінальне провадження про ухилення від сплати податків компаніями "Інвестбуд гарант", "ТРЦ Лавина" та "Мандарин Плаза", які входять до бізнес-імперії одного з найбільших київських рантьє Вагіфа Алієва.

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва, оприлюднена в судовому реєстрі 30 квітня, передає Liga.net.

Згідно із судовими документами, кримінальне провадження у цій справі зареєстрували ще наприкінці серпня 2022 року. Одразу після цього Алієв перереєстрував усі згадані компанії на свою молодшу дочку – Марину Дорохіну.

За версією слідства, посадовці цих трьох компаній у змові з бенефіціаром випустили незабезпечені облігації "з метою збільшення власних витрат та ухилення від сплати податку на прибуток шляхом безпідставних виплат доходів у вигляді відсотків за облігаціями за неринковими ставками в адресу афілійованих суб`єктів господарювання та з подальшим виведенням грошових коштів в неконтрольований державою обіг".

Обставини справи стосуються періоду 2019-2020 років. В рамках розслідування у вересні 2023 року в офісі інвестиційного фонду "Рентал", який контролюють Дорохіна та бізнес-партнер Алієва Олександр Спектор, відбулися обшуки.

Кримінальне провадження розслідують за статтями ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

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Алієв – один з найбільших у Києві та Україні власників торгової нерухомості. Серед його проєктів – великі київські торговельні центри Mandarin Plaza, Lavina Mall та Blockbuster Mall (50%). За оцінками Forbes, у 2021 році вони принесли йому $61 млн орендного доходу.

Він також будує ТРЦ Ocean Mall й, імовірно, претендуватиме на приватизацію сусіднього ТРЦ Ocean Plaza.

Автор: 

Алієв Ільхам (37) податки (2413) Нацполіція (509) ТРЦ (238)


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Топ коментарі
+5
Так в чому питання? Садіть дочку !))) ох вона його зненавидить!)))
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02.05.2024 14:31
+4
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02.05.2024 14:27
+2
татаров це прокладка між рф з портновим і ***********
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02.05.2024 15:40
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02.05.2024 14:27 Відповісти
Так в чому питання? Садіть дочку !))) ох вона його зненавидить!)))
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02.05.2024 14:31 Відповісти
вона в Дубаях, і ці питання її не трахають.
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02.05.2024 14:37 Відповісти
навіщо, чурку того посадити, він же ухилявся, потім депортувати нафіг, а все конфіскувати.
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03.05.2024 01:45 Відповісти
З 2007 - консул РФ у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2 Чернігові та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C області
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02.05.2024 14:59 Відповісти
татаров це прокладка між рф з портновим і ***********
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02.05.2024 15:40 Відповісти
А дочка платить податки? Чи вона над законом?
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02.05.2024 16:40 Відповісти
так що, сяде донька?
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02.05.2024 17:04 Відповісти
Ніфіга йому не буде. дерьмак прикриє його зад, він же із знойного Баку. В Москві найкрутіші рантьє - горські євреї. На них хотіла наїхати московська міліція всіма силами. І всіх центрових генералів прогнали як шелудивих собак. А відгадка проста. Один із цих рантьє закадичний друг х.....ще із студентських часів. А Дерьмак дослухається до мнєнія земляків.
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02.05.2024 20:04 Відповісти

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