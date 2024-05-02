Власник найбільших столичних ТРЦ Алієв переписав бізнес на дочку після звинувачення в ухиленні від сплати податків

Національна поліція розслідує кримінальне провадження про ухилення від сплати податків компаніями "Інвестбуд гарант", "ТРЦ Лавина" та "Мандарин Плаза", які входять до бізнес-імперії одного з найбільших київських рантьє Вагіфа Алієва.

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва, оприлюднена в судовому реєстрі 30 квітня, передає Liga.net.

Згідно із судовими документами, кримінальне провадження у цій справі зареєстрували ще наприкінці серпня 2022 року. Одразу після цього Алієв перереєстрував усі згадані компанії на свою молодшу дочку – Марину Дорохіну.

За версією слідства, посадовці цих трьох компаній у змові з бенефіціаром випустили незабезпечені облігації "з метою збільшення власних витрат та ухилення від сплати податку на прибуток шляхом безпідставних виплат доходів у вигляді відсотків за облігаціями за неринковими ставками в адресу афілійованих суб`єктів господарювання та з подальшим виведенням грошових коштів в неконтрольований державою обіг".

Обставини справи стосуються періоду 2019-2020 років. В рамках розслідування у вересні 2023 року в офісі інвестиційного фонду "Рентал", який контролюють Дорохіна та бізнес-партнер Алієва Олександр Спектор, відбулися обшуки.

Кримінальне провадження розслідують за статтями ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Читайте також: Забудовник Столар продає один з найвідоміших офісних центрів у Києві

Алієв – один з найбільших у Києві та Україні власників торгової нерухомості. Серед його проєктів – великі київські торговельні центри Mandarin Plaza, Lavina Mall та Blockbuster Mall (50%). За оцінками Forbes, у 2021 році вони принесли йому $61 млн орендного доходу.

Він також будує ТРЦ Ocean Mall й, імовірно, претендуватиме на приватизацію сусіднього ТРЦ Ocean Plaza.