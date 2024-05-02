Агрохолдинг Косюка купує м’ясний бізнес у власника бренду снеків Kabanosy

Компанія "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка, один із найбільших аграрних холдингів України, купує новий актив.

Про це йдеться у річному звіті компанії, опублікованому на Лондонській фондовій біржі, передає liga.net.

Зазначається, що 15 квітня холдинг уклав договір купівлі-продажу щодо придбання 100% корпоративних прав у неназваному бізнесі, що займається переробкою м’яса в Україні, оцінною вартістю 14 млн євро ($15,1 млн).

Група уже купила 24,9% корпоративних прав за 3,5 млн євро.

Щоб придбати решту прав необхідно отримати дозвіл Антимонопольного комітету. МХП сподівається, що зможе завершити купівлю нового активу до кінця 2024 року.

За даними аналітичної системи Contr Agent, з 18 квітня МХП став співвласником ТОВ "Український м'ясний хутір" у Луцьку. Агрохолдингу належить 24,9% корпоративних прав, решта 75,1% – луцькому бізнесмену Олегу Дмитруку.

ТОВ "Український м'ясний хутір" зареєстрований за тією ж адресою, що й ТОВ "Дмитрук-Фудз", яке випускає м'ясо-ковбасні вироби під ТМ "М'ясний хутір", снеки під ТМ Kabanosy і ТМ "Чікенззз" (курячі кабаноси), сосиски й сардельки під торговою маркою Parowki.

Як повідомлялося, у квітні МХП отримав дозвіл від АМКУ на придбання логістичної компанії KTL Ukraine. А ву січні МХП отримав дозвіл на придбання компанії "Овочева скарбниця", що займається переробкою та консервуванням овочів.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні, належить Юрію Косюку. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року МХП завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.