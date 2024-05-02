"Укрзалізниця" звітує про зростання перевезень пасажирів на чверть. Які рейси найпопулярніші?

За чотири місяці 2024 року поїздами "Укрзалізниці" проїхали 8,43 млн пасажирів, що на чверть більше, ніж за аналогічний період роком раніше (6,78 млн людей).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що найбільше пасажирів вже було перевезено між:

Києвом та Львовом (412 тисяч);

Києвом та Дніпром (255 тисяч);

Києвом та Харковом (237 тисяч).

93% поїздів у внутрішньому сполученні прибували вчасно. Водночас лідерами за рівнем задоволеності пасажирів (90% NPS) залишаються жіночі вагони в усіх напрямках курсування.

А от найбільша динаміка спостерігалася у сполучення польського Хелма з Києвом, де "Укрзалізниця" перевезла на 74 тисячі пасажирів більше (+87%), ніж торік.

Загалом у міжнародному сполучені українська компанія перевезла 703 тисячі пасажирів у порівняно з 546 тисячами за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у квітні "Укрзалізниця" розпочала будівництво європейської колії з Ужгорода до Чопа, яка дозволить з’єднати перший український обласний центр із залізничною мережею Угорщини та інших країн Європи.