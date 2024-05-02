Перекази заробітчан в Україну продовжують падати, – дані Нацбанку
Приватні грошові перекази в Україну у першому кварталі 2024 року становили $2,63 млрд, що на $250 млн або на 9% менше, ніж у січні-березні 2023 року.
Зокрема, у березні грошові перекази в Україну зменшилися до $0,87 млрд, хоча у березні минулого року вони перевищували $1 мільярд, свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).
При цьому перекази із-за кордону у якості оплати праці у березні впали до $0,81 млрд, що на 25% менше, ніж у березні 2023 року ($1,08 млрд). За вирахуванням витрат та податків мігрантів у країні перебування чиста оплата праці становила $0,54 млрд.
Водночас інші приватні перекази залишились на рівні березня минулого року і становили $0,33 млрд.
За підрахунками НБУ, через офіційні канали в Україну у березні надійшли перекази на $0,46 млрд, через неформальні канали – на $0,41 млрд.
Як повідомлялося, за даними НБУ, у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд (в еквіваленті), включаючи перекази як через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.
За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 млрд.
За даними НБУ, у 2019 році обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $11,9 млрд, у 2020 році – $12,12 млрд.
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Асиміляція вважать насильницькою дією. Де змішування має на меті знищення ідентичності. А не свідоме переселення для кращого життя.
Розрізняють
природну (добровільну) таштучну (насильницьку),повну й часткову,соціальну й етнічну асиміляцію.
Джерело: https://biz.censor.net/n3487474
Ти хотів сказати, родичів до себе переселяють?
https://biz.censor.net/comments/locate/3487474/01921257-a2d0-734a-827e-a9762ae573b8
ЗЄ зробив все, щоб у нормальної людини в Україні не було перспектив.
Буде країна манікюрниць і таксистів.
Тут писали на держслужбі 40 тис. вакансій, у т.ч. 280 - категорії "А".
То навіщо себе і своїх дітей прирекати на злидні у Шапітолії?
То навіщо обирати гірше та дорожче?
І то не факт.
А там ще є вакансії категорії "Б". Там ЗП теж не менше 15-20.
По-друге, треба мати "підписку" Єрмака, щоб займати посаду міністра.
По-третє, у нас 40 тисяч міністерств?
Вчетверте, якщо про категорію "В", що доступна всім, хто може доказати необхідний фах, то ЗП навіть у КМУ до 2 тис євро не дотягує аж ніяк.
Вчетаерте, це все одно висока ЗП у сраці, де у тебе нема прав і правосуддя.
При всіх равних ЗП 2 тис. євро у Польщі краще ніж така ж ЗП в Україні.
Он скоро місце міністра оборони звільниться.
280 вакансій категорії "А" - ідіть на конкурс і буде вам щастя, сер.
Ти багато знаєш міністрів, призначених не Єрмаком?
2. Там є ще 40 тис. вакансій, підозрюю, що Єрмак таким не цікавиться.
Я можу на пальцях однієї руки перелічити госконтори з гідною ЗП.
У в усі з них, окрім НБУ, ти ********* просто з вулиці за конкурсом.
Не віриш? Ну пройди конкурс у САП, НАБУ чи Арму. А потім роскажеш про успіхи.
Гідна зарплата у Норвегії і гідна зарплата у КНДР - це диаметрально протилежні речі.
Родич зятя фермер. Наймає 6-10 людей щорічно. Має землю, техніку, ангари тощо.
І що ??
Міністерство економіки видасть красиву презентацію про розвиток малого підприємництва і економіки послуг.
Тільки ХАЛЯВЩІКАМ там добре,я б назад в Україну не пустив би жодного "пропетлявшего" чоловіка!