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Новини
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Перекази заробітчан в Україну продовжують падати, – дані Нацбанку

заробітчани

Приватні грошові перекази в Україну у першому кварталі 2024 року становили $2,63 млрд, що на $250 млн або на 9% менше, ніж у січні-березні 2023 року.

Зокрема, у березні грошові перекази в Україну зменшилися до $0,87 млрд, хоча у березні минулого року вони перевищували $1 мільярд, свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).

При цьому перекази із-за кордону у якості оплати праці у березні впали до $0,81 млрд, що на 25% менше, ніж у березні 2023 року ($1,08 млрд). За вирахуванням витрат та податків мігрантів у країні перебування чиста оплата праці становила $0,54 млрд.

Водночас інші приватні перекази залишились на рівні березня минулого року і становили $0,33 млрд.

За підрахунками НБУ, через офіційні канали в Україну у березні надійшли перекази на $0,46 млрд, через неформальні канали – на $0,41 млрд.

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Як повідомлялося, за даними НБУ, у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд (в еквіваленті), включаючи перекази як через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.

За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 млрд.

За даними НБУ, у 2019 році обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $11,9 млрд, у 2020 році – $12,12 млрд.

Автор: 

мігранти (432) трудова міграція (312) переказ (87) заробітчани (208) грошові перекази (196)


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Топ коментарі
+28
Побільше дебільних заборон -це ще більше буде стимулювати українців з-за кордону пересилати кошти
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02.05.2024 17:19
+23
Ще більшу ненависть до тих хто за кордоном пропагуйте- взагалі впадуть перекази до 0
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02.05.2024 17:18
+19
Після того, як Україна (вірніше, її "зелена" поки ще влада) припинила надання громадянам України за кордоном консульських послуг, в подальшому можна очікувати лише зменшення таких переводів в країну У РАЗИ! Чому? Самі здогадайтесь. Якщо б я, наприклад, зараз перебував за межами України року так з 2010-го, мав родину в Україні та весь час пересилав їм кошти, при цьому досконало вивчив би мову країни перебування, її звичаї та умови життя, але ж мене утримувало б від переїзду туди на ПММ лише те, що я Українець, то після такого кроку "зеленої" влади я б просто ПЛЮНУВ на цю країну (це, де речі, УКРАЇНА!), прикупив би собі якесь дешеве житло, перевіз родину та попросив політичного притулку з подальшим отриманням громадянства країни перебування, тому як НЕ згодний з тим, що зараз Виробляє "зелена" влада! Вже повірте, що таких випадків будуть Десятки тисяч! Якщо не сотні... До речі, Західна Україна таке вже проходила у кінці ХІХ - на початку ХХ століть. І що, хіба ті, хто емігрував тоді у Західну Європу, США або Канаду "загнулись"?! Ото ж бо... Програла від їхньої еміграції сама НЕНЬКА! Ось і все... А всі "казки" "зелених" про "ухилянтів за кордоном, які не воюють" нехай розкажуть самі собі, тому як ******* "БИДЛО-еліта" НЕ МАЄ ані одного власного представника на "нулях"! За виключенням хіба що кількох суддів-прокурорів, яких можна перелічити по пальцях однієї руки... А так СПРАВЖНЯ ЕЛІТА себе НЕ ПОВОДИТЬ!!! Достатньо лише подивитись на тих само принців Сполученого Королівства, які служили у ЗС СК по кілька років, а менший з них був навіть у "Афгані" в період там активних бойових дій. Ось і все, що потрібно знати з цього питання... П.С. Не кажу вже про "поліцаїв", які зараз "виконують бойові завдання" у тилу, кількість яких за період з 24.02.22 року зросла майже у 2.5 рази! Так що, добродії, висновки робить самі, хто є УХИЛЯНТОМ НАСПРАВДІ!
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02.05.2024 17:38
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купівля валюти .за даними НБУ росте і мабутьвиводиться із України все більше і більше....(Така Україна -мрія"зелена" )
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02.05.2024 17:12 Відповісти
Привет ОПе и МИДу!
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02.05.2024 17:41 Відповісти
а "зезденту" забув привіт передати???
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02.05.2024 19:43 Відповісти
Він ніхто. Маріонетка єрмака
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02.05.2024 22:49 Відповісти
"зелений маникен - говорун " рашистської агентури
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02.05.2024 22:56 Відповісти
Я зараз теж те що донатив перевожу у валюту кожен місяць. Доначу значно менше. І багато хто так. Якщр влада робить з мене раба то я автоматично буду дбати тільки про сім'ю. Щоб їм було за що жити, вчитись, виїхати кудись і тд. Все вже, кінчились пісеньки про патріотизм.
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02.05.2024 18:41 Відповісти
Тільки не пиши про патріотзм. Не обманюй себе.
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02.05.2024 19:26 Відповісти
А я ніколи патріотом і не був. Тільки зробив я за 10 років значно більше ніж деякі вояки ротом або клавіатурою.
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02.05.2024 20:02 Відповісти
Заробітчани асимілюються і стають громадянами країн за місцем перебування. Це ті, хто вже давно виїхав.
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02.05.2024 17:17 Відповісти
Адаптація.
Асиміляція вважать насильницькою дією. Де змішування має на меті знищення ідентичності. А не свідоме переселення для кращого життя.
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02.05.2024 22:56 Відповісти
Поняття асиміляції вирізняється багатозначністю і синкретизмом.
Розрізняють
природну (добровільну) таштучну (насильницьку),повну й часткову,соціальну й етнічну асиміляцію.
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03.05.2024 19:04 Відповісти
Ще більшу ненависть до тих хто за кордоном пропагуйте- взагалі впадуть перекази до 0
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02.05.2024 17:18 Відповісти
Вони родичам сюди пересилають.
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02.05.2024 17:37 Відповісти
Ти хотів сказати, родичів до себе переселяють?
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02.05.2024 17:48 Відповісти
Приватні грошові перекази в Україну у першому кварталі 2024 року становили $2,63 млрд

Джерело: https://biz.censor.net/n3487474
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02.05.2024 20:47 Відповісти
що на $250 млн або на 9% менше, ніж у січні-березні 2023 року. Джерело: https://biz.censor.net/n3487474
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02.05.2024 20:50 Відповісти
https://biz.censor.net/user/22135

Ти хотів сказати, родичів до себе переселяють?

https://biz.censor.net/comments/locate/3487474/01921257-a2d0-734a-827e-a9762ae573b8
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03.05.2024 19:00 Відповісти
Так. А родичі вкладають в українськв економіку, наприклад ремонтуючи, чи будуючи, чи навіть купуючи житло. Це оплата за український цемент, щебінь, арматуру і звичайно зарплатня будівельникам.
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03.05.2024 08:45 Відповісти
То похідне. Вони, сподіваємося, підвищують свій рівень життя.
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03.05.2024 19:01 Відповісти
Побільше дебільних заборон -це ще більше буде стимулювати українців з-за кордону пересилати кошти
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02.05.2024 17:19 Відповісти
Це ще почекайте: скільки народу все попродає і звалить, як тільки кордон відкриють
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02.05.2024 22:48 Відповісти
Бо краще перевезти рідню до себе у ЄС ніж викидати роками гроші у прірву.

ЗЄ зробив все, щоб у нормальної людини в Україні не було перспектив.
Буде країна манікюрниць і таксистів.
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02.05.2024 17:22 Відповісти
Водієм на роботу ніхто влаштуватися не хоче ?? На завод, на будівництво, сантехником та електриком у ЖЕД ?? Найнятися до фермера ?

Тут писали на держслужбі 40 тис. вакансій, у т.ч. 280 - категорії "А".
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02.05.2024 17:40 Відповісти
Навіщо?
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02.05.2024 17:55 Відповісти
роботи ж немає, з голоду люди пухнуть Роботу мають тільки манікюрниці і таксисти
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02.05.2024 20:42 Відповісти
Робота є. Але вона є не тільки в Україні.

То навіщо себе і своїх дітей прирекати на злидні у Шапітолії?
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02.05.2024 21:58 Відповісти
Он у тій же Польщі робота є, зарплатня вище, житло та авто доступніші, ціни нижчі.

То навіщо обирати гірше та дорожче?
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02.05.2024 22:00 Відповісти
Манікюрниці та таксисти - це найбільш кваліфіковані спеціалісти, що залишаться.

І то не факт.
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02.05.2024 22:02 Відповісти
Гарна робота і у Голівуді є !! Людей багато, усі різні, певна кількість менш мобільні.
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03.05.2024 19:08 Відповісти
Так у чому сенс шукати найгіршу роботу за найгіршу оплату у країні з найвищими цінами та податками і без перспектив?
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03.05.2024 21:44 Відповісти
на держслужбі 40 тис. вакансій, у т.ч. 280 - категорії "А". Ви уявляєш, яка ЗП у найвищій категорії ?
А там ще є вакансії категорії "Б". Там ЗП теж не менше 15-20.
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05.05.2024 10:21 Відповісти
Я знаю. Кожен може стати міністром, прокурором, суддею?

По-друге, треба мати "підписку" Єрмака, щоб займати посаду міністра.

По-третє, у нас 40 тисяч міністерств?

Вчетверте, якщо про категорію "В", що доступна всім, хто може доказати необхідний фах, то ЗП навіть у КМУ до 2 тис євро не дотягує аж ніяк.

Вчетаерте, це все одно висока ЗП у сраці, де у тебе нема прав і правосуддя.

При всіх равних ЗП 2 тис. євро у Польщі краще ніж така ж ЗП в Україні.
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05.05.2024 11:05 Відповісти
карочє ... добре там, де нас немає ...
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06.05.2024 14:55 Відповісти
Якби була гідна зарплата, то і охочі знайшлися б
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02.05.2024 18:10 Відповісти
держслужба, посада категорії "А" - як думаєте, яка ЗП ? А категорія "Б" ?
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02.05.2024 20:45 Відповісти
Ну, якщо є зв'язки у Квартал-95 або у гаремі Єрмака, то місце твоє.
Он скоро місце міністра оборони звільниться.
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02.05.2024 22:04 Відповісти
Тю ! Аби клаву потоптати ?

280 вакансій категорії "А" - ідіть на конкурс і буде вам щастя, сер.
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03.05.2024 19:06 Відповісти
Катнгорія А - рівень міністра, замміністра.

Ти багато знаєш міністрів, призначених не Єрмаком?
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05.05.2024 11:09 Відповісти
1. Відмазка
2. Там є ще 40 тис. вакансій, підозрюю, що Єрмак таким не цікавиться.
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06.05.2024 14:51 Відповісти
Ви, мсь'є, теоретик, а я практик.

Я можу на пальцях однієї руки перелічити госконтори з гідною ЗП.
У в усі з них, окрім НБУ, ти ********* просто з вулиці за конкурсом.

Не віриш? Ну пройди конкурс у САП, НАБУ чи Арму. А потім роскажеш про успіхи.
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05.05.2024 11:17 Відповісти
Знову відмазка і пересмикування. Пану одразу подавай "гідну ЗП" ... тис. так на 100 !
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06.05.2024 14:53 Відповісти
Питання не у зарплаті, а в умовах життя.

Гідна зарплата у Норвегії і гідна зарплата у КНДР - це диаметрально протилежні речі.
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05.05.2024 11:27 Відповісти
Рідня має пай і трактор, самі виростили пшеницю. Чоловік мобілізований, жінка віддає пшеницю сусідам для курей, щоб не продавати собі у збиток. Каже, хай краще сусіди подякують.
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02.05.2024 18:51 Відповісти
Сумно, але є поняття "рентабельність", або "прибутковість".

Родич зятя фермер. Наймає 6-10 людей щорічно. Має землю, техніку, ангари тощо.

І що ??
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02.05.2024 20:52 Відповісти
і гадаю що ніщо, як що так як і всюди, то як в казино - рік ставка дала, а рік-два в нулі. Отак і працюють. А цьому році буде щє веселіше.
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03.05.2024 08:58 Відповісти
А нашо тут, якшо там більше платять, медична страховка , яка навіть від раку діє, і 5та стаття НАТО?
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02.05.2024 22:46 Відповісти
А що, таксисти возитимуть манікюрниць, а манікюрниці одна одній робитимуть манікюр. А ще будуть бізнес-тренери для таксистів і манікюрниць!

Міністерство економіки видасть красиву презентацію про розвиток малого підприємництва і економіки послуг.
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02.05.2024 19:56 Відповісти
Буде ще Шапітолій з не смішними клоунами.
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02.05.2024 20:04 Відповісти
ну саме цього ж влада і домагається, бо якщо б не донати на дрони та спорядження з закордону то рашисти б вже могли перемогти, а так зараз люди будуть думати про свою безпеку та штучно створені державою проблеми а не про допомогу тим хто залишився
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02.05.2024 17:28 Відповісти
Це ще нема показників після 23 квітня, 18 травня...
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02.05.2024 17:34 Відповісти
Після того, як Україна (вірніше, її "зелена" поки ще влада) припинила надання громадянам України за кордоном консульських послуг, в подальшому можна очікувати лише зменшення таких переводів в країну У РАЗИ! Чому? Самі здогадайтесь. Якщо б я, наприклад, зараз перебував за межами України року так з 2010-го, мав родину в Україні та весь час пересилав їм кошти, при цьому досконало вивчив би мову країни перебування, її звичаї та умови життя, але ж мене утримувало б від переїзду туди на ПММ лише те, що я Українець, то після такого кроку "зеленої" влади я б просто ПЛЮНУВ на цю країну (це, де речі, УКРАЇНА!), прикупив би собі якесь дешеве житло, перевіз родину та попросив політичного притулку з подальшим отриманням громадянства країни перебування, тому як НЕ згодний з тим, що зараз Виробляє "зелена" влада! Вже повірте, що таких випадків будуть Десятки тисяч! Якщо не сотні... До речі, Західна Україна таке вже проходила у кінці ХІХ - на початку ХХ століть. І що, хіба ті, хто емігрував тоді у Західну Європу, США або Канаду "загнулись"?! Ото ж бо... Програла від їхньої еміграції сама НЕНЬКА! Ось і все... А всі "казки" "зелених" про "ухилянтів за кордоном, які не воюють" нехай розкажуть самі собі, тому як ******* "БИДЛО-еліта" НЕ МАЄ ані одного власного представника на "нулях"! За виключенням хіба що кількох суддів-прокурорів, яких можна перелічити по пальцях однієї руки... А так СПРАВЖНЯ ЕЛІТА себе НЕ ПОВОДИТЬ!!! Достатньо лише подивитись на тих само принців Сполученого Королівства, які служили у ЗС СК по кілька років, а менший з них був навіть у "Афгані" в період там активних бойових дій. Ось і все, що потрібно знати з цього питання... П.С. Не кажу вже про "поліцаїв", які зараз "виконують бойові завдання" у тилу, кількість яких за період з 24.02.22 року зросла майже у 2.5 рази! Так що, добродії, висновки робить самі, хто є УХИЛЯНТОМ НАСПРАВДІ!
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02.05.2024 17:38 Відповісти
Я прожив у UK рівно рік,та в квітні,рік тому,повернувся,..і радий що знову тут!!! Жінка в серпні теж повертається...
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02.05.2024 20:33 Відповісти
Ви на цій помийці один одного "накручуєте" як тут погано,а "там" добре,але це не так! Тисячі повернулись назад навіть з US,де з роботою в 100 разів легше ніж в Європі.З UK кожен другий повернувся з мого оточення...
Тільки ХАЛЯВЩІКАМ там добре,я б назад в Україну не пустив би жодного "пропетлявшего" чоловіка!
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02.05.2024 20:48 Відповісти
Влад.Я скажу більш стисло.Все це робиться для того,щоб не поверталися.Цю землю вже приберегти для іншого народу.
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03.05.2024 10:38 Відповісти
частина тих, кому переказували гроші, вмирають. А частина переїжджає\воз'єднується з виїхавшими раніше.
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02.05.2024 17:59 Відповісти
А ви ще більше відмовте у консульских послугах заробітчанам. Може виростуть перекази?
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02.05.2024 18:36 Відповісти
Можна прийняти простий закон і арештувати усі їхні кошти, забрати нерухомість
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02.05.2024 21:50 Відповісти
На крайняк, в родичів золоті зуби повиривати
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03.05.2024 08:03 Відповісти
Це тому шо з кожним вашим ідіотським кроком люди все менше збираються повертатись і забирають свої сімї зеордон. Здобули. Забороніть ше шось, кретин
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02.05.2024 22:44 Відповісти
До чого тут заробітчани це перекази на приватних осіб з закордону?
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03.05.2024 12:40 Відповісти
Власть хочет ноги об людей вытирать, а украинцы должны дальше деньги в Украину пересылать? Так не работает.
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03.05.2024 15:06 Відповісти

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