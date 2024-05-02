Перекази заробітчан в Україну продовжують падати, – дані Нацбанку

Приватні грошові перекази в Україну у першому кварталі 2024 року становили $2,63 млрд, що на $250 млн або на 9% менше, ніж у січні-березні 2023 року.

Зокрема, у березні грошові перекази в Україну зменшилися до $0,87 млрд, хоча у березні минулого року вони перевищували $1 мільярд, свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).

При цьому перекази із-за кордону у якості оплати праці у березні впали до $0,81 млрд, що на 25% менше, ніж у березні 2023 року ($1,08 млрд). За вирахуванням витрат та податків мігрантів у країні перебування чиста оплата праці становила $0,54 млрд.

Водночас інші приватні перекази залишились на рівні березня минулого року і становили $0,33 млрд.

За підрахунками НБУ, через офіційні канали в Україну у березні надійшли перекази на $0,46 млрд, через неформальні канали – на $0,41 млрд.

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Як повідомлялося, за даними НБУ, у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд (в еквіваленті), включаючи перекази як через офіційні канали (банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення) та неофіційні – шляхом передавання грошей із рук в руки.

За підсумками 2022 року в Україну з усього світу було перераховано $13 млрд в еквіваленті. У 2021 році обсяг приватних грошових переказів в Україну складав рекордні $15 млрд.

За даними НБУ, у 2019 році обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $11,9 млрд, у 2020 році – $12,12 млрд.