Кабмін зобов’язав "Оператора ГТС" сплатити державі дивіденди на 5,6 мільярда
Кабінет Міністрів зобов’язав ТОВ "Оператор ГТС України" сплатити до державного бюджету 5,64 мільярда гривень дивідендів за результатами роботи у 2023 році.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №470 від 30 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.
Згідно із документом, "Оператор ГТС" спрямує на виплату дивідендів державі 50% чистого прибутку за минулий рік, за умови спрямування 30% прибутку "на заходи, що вживаються для уникнення ризику порушення безпеки постачання електричної енергії", зокрема на реалізацію проектів будівництва розосередженої маневрової генерації.
Як повідомлялося, "Оператор ГТС" вже перерахував до державного бюджету 5,4 млрд грн дивідендів авансом у лютому. Очікувалося, що загалом за результатами минулого року компанія сплатить до бюджету найбільшу суму за всю історію компанії, починаючи з моменту створення у 2019 році.
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