Кабмін зобов’язав "Оператора ГТС" сплатити державі дивіденди на 5,6 мільярда

Кабінет Міністрів зобов’язав ТОВ "Оператор ГТС України" сплатити до державного бюджету 5,64 мільярда гривень дивідендів за результатами роботи у 2023 році.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №470 від 30 квітня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно із документом, "Оператор ГТС" спрямує на виплату дивідендів державі 50% чистого прибутку за минулий рік, за умови спрямування 30% прибутку "на заходи, що вживаються для уникнення ризику порушення безпеки постачання електричної енергії", зокрема на реалізацію проектів будівництва розосередженої маневрової генерації.

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Як повідомлялося, "Оператор ГТС" вже перерахував до державного бюджету 5,4 млрд грн дивідендів авансом у лютому. Очікувалося, що загалом за результатами минулого року компанія сплатить до бюджету найбільшу суму за всю історію компанії, починаючи з моменту створення у 2019 році.