Зібрати великодній кошик у Польщі виявилося дешевше, ніж в Україні
Цього року зібрати великодній кошик для родини з чотирьох осіб в Україні коштуватиме 1422 грн, а у Польщі – 1326 грн.
Вартість кошика в Україні раніше підрахували у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки". Аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal зібрав ціни на аналогічний набір продуктів у Польщі.
Наприклад, собівартість домашньої паски за традиційним рецептом в Україні оцінили у 179,8 грн за кілограм. У Польщі паска за тим же рецептом обійдеться у 185 грн.
Найдорожчими складовими великоднього кошика є м’ясні страви. Дослiдники порахували їх вартість з розрахунку 0,5 кг кожного продукту.
Так, пів кілограма домашньої ковбаси в Україні коштуватиме 200 грн, а у Польщі – 244 грн. Шматок буженини вагою 0,5 кг обійдеться у 265 грн в Україні та 195 грн у Польщі. Вартість сала в Україні значно менша – 110 грн, у той час як у Польщі – 200 грн.
Водночас молочні продукти набагато дешевші у Польщі. В Україні за пів кілограма твердого сиру доведеться заплатити 265 грн, у той час як у Польщі ціна складе 117 грн. За вершкове масло такої ж ваги в Україні треба віддати 194,75 грн, у Польщі — 185 грн. Значно дорожчий в Україні і м’який сир – 107,5 грн за 500 грамів, у той час як за ту саму вагу у Польщі заплатять 68 грн.
За банку хріну (вагою 250 гр) в Україні заплатять 27 грн та 39 грн у Польщі. За 150 грамів солі відповідно – 3 та 5 грн відповідно.
Аналітики Gremi Personal зауважують, що різниця у вартості продуктів у двох кранах мінімальна, однак середня місячна зарплата відрізняється втричі. У Польщі вона становить 59 332 тис. грн (6061 злотих з урахуванням податків), а в Україні – 17 442 грн.
"За умови, що середня місячна зарплата в Україні майже втричі менше, ніж у Польщі, зрозуміло що українці витрачають значно більший відсоток свого доходу на продукти порівняно з жителями Польщі. Таким чином, розгляд цін на продукти без урахування рівня доходів може призвести до неповного розуміння економічної ситуації в обох країнах. Тому все ще існує тенденція, коли українці (українки) приїжджають у Польщу на роботу", – зазначає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.
Як повідомлялося, за підрахунками "Інституту аграрної економіки", вартість продуктів для великоднього кошика у 2024 році зросла на 17,6%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з абсурдними цінами
та Зе-шобли
З приходом Зе з/п у нас впала втричі.
Якщо не можеш сказати правду, то не аплодуй брехні…
Як то кажуть, що далі в ліс, то зліші дятли.
+ війна 🙁
Рівень різниці з десь пачки цигарок. А який сморід тут розвели. Краще б такий сморід розводили коли ринок газу та ел. енергії впарювали, а дехто з цього радів.
Те, про шо ти *****дш має маркування "млоковмісний продукт"
Ти замовляєш музику, а не хитрожопі виробники та посередники.
Не купуй укоаїнське і хай *** смокчуть.
А ще гадаю що в США чи в Китаї зовсім інші ціни ніж в Польщі і в Україні , а десь на острові Пасхи ще інші .
І так в усіх країнах світу - свої ціни на продукти ,, і кожній вони можуть суттєво різнитись від інших .
хз в чому тут сенсація . ?
***********
Всі тепер багаті і можуть собі дозволити.
Ви Гетманцева послухайте.
Хоч і рідню всю забери...
Майже 200 років минуло, а слова Кобзаря як ніколи до речі.