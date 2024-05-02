БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 926 63

Зібрати великодній кошик у Польщі виявилося дешевше, ніж в Україні

пасха,великдень,паска

Цього року зібрати великодній кошик для родини з чотирьох осіб в Україні коштуватиме 1422 грн, а у Польщі – 1326 грн.

Вартість кошика в Україні раніше підрахували у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки". Аналітичний центр міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal зібрав ціни на аналогічний набір продуктів у Польщі.

Наприклад, собівартість домашньої паски за традиційним рецептом в Україні оцінили у 179,8 грн за кілограм. У Польщі паска за тим же рецептом обійдеться у 185 грн.

Найдорожчими складовими великоднього кошика є м’ясні страви. Дослiдники порахували їх вартість з розрахунку 0,5 кг кожного продукту.

Так, пів кілограма домашньої ковбаси в Україні коштуватиме 200 грн, а у Польщі – 244 грн. Шматок буженини вагою 0,5 кг обійдеться у 265 грн в Україні та 195 грн у Польщі. Вартість сала в Україні значно менша – 110 грн, у той час як у Польщі – 200 грн.

Водночас молочні продукти набагато дешевші у Польщі. В Україні за пів кілограма твердого сиру доведеться заплатити 265 грн, у той час як у Польщі ціна складе 117 грн. За вершкове масло такої ж ваги в Україні треба віддати 194,75 грн, у Польщі — 185 грн. Значно дорожчий в Україні і м’який сир – 107,5 грн за 500 грамів, у той час як за ту саму вагу у Польщі заплатять 68 грн.

За банку хріну (вагою 250 гр) в Україні заплатять 27 грн та 39 грн у Польщі. За 150 грамів солі відповідно – 3 та 5 грн відповідно.

Читайте також: Скільки українські біженці в Польщі збираються витратити на Великдень, – дослідження

Аналітики Gremi Personal зауважують, що різниця у вартості продуктів у двох кранах мінімальна, однак середня місячна зарплата відрізняється втричі. У Польщі вона становить 59 332 тис. грн (6061 злотих з урахуванням податків), а в Україні – 17 442 грн.

"За умови, що середня місячна зарплата в Україні майже втричі менше, ніж у Польщі, зрозуміло що українці витрачають значно більший відсоток свого доходу на продукти порівняно з жителями Польщі. Таким чином, розгляд цін на продукти без урахування рівня доходів може призвести до неповного розуміння економічної ситуації в обох країнах. Тому все ще існує тенденція, коли українці (українки) приїжджають у Польщу на роботу", – зазначає засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Як повідомлялося, за підрахунками "Інституту аграрної економіки", вартість продуктів для великоднього кошика у 2024 році зросла на 17,6%.

Автор: 

Великдень (34) Польща (2426) продукти (730) ціни (3440)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Дякуємо Зє!

показати весь коментар
02.05.2024 19:24
+12
Корупційний податок є частиною ціни товару, яку платять українці при купівлі майже всього
показати весь коментар
02.05.2024 19:24
+10
Там не має довбойобів, вони звісно є, але не в такій кількості.
показати весь коментар
02.05.2024 19:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
томо що лох має платити більше. навіть за своє
показати весь коментар
02.05.2024 19:23 Відповісти
Про ти болтаєш? До чого тут " лох" чи не лох? Всі ціни і зарплати еконономічні агенти встановлюють один одному самостійно. Основний фактор у такому співвідношенні таких цін і заплат- різниця у рівні продуктивності праці у економіках.
показати весь коментар
02.05.2024 19:41 Відповісти
Tak tak )))))))))))
показати весь коментар
02.05.2024 19:52 Відповісти
так можна будь-який новий Лєксус Зеленського виправдовувати хоч ще 100 років
показати весь коментар
02.05.2024 20:18 Відповісти
Бла, бла, бла.. Тут тобі що, страна. сру, щоб ти план по вкидам виконував ?
показати весь коментар
02.05.2024 22:00 Відповісти
зєльоноє чмо, ти ж не забудеш повиснути на стовпі вздовж Хрещатика разом в усією зєльоною шоблою?
показати весь коментар
02.05.2024 23:21 Відповісти
Ну так епоха бідності пройшла, можемо собі дозволити.
показати весь коментар
02.05.2024 19:23 Відповісти
Дякуємо Зє!

показати весь коментар
02.05.2024 19:24 Відповісти
Корупційний податок є частиною ціни товару, яку платять українці при купівлі майже всього
показати весь коментар
02.05.2024 19:24 Відповісти
Ніколи такого не було, а тут знову корупція))
показати весь коментар
02.05.2024 19:34 Відповісти
Такого точно не було
показати весь коментар
02.05.2024 19:39 Відповісти
Ну так у Польщі немає війни! І чому дивуватись?
показати весь коментар
02.05.2024 19:27 Відповісти
Там не має довбойобів, вони звісно є, але не в такій кількості.
показати весь коментар
02.05.2024 19:36 Відповісти
Так і до війни різниця між зарплатами в Україні та Польщі була десь в три рази. З цього висновок, війна тут нідочого.
показати весь коментар
02.05.2024 22:57 Відповісти
відвертий фейк
з абсурдними цінами
показати весь коментар
02.05.2024 19:31 Відповісти
Звідки так впевненість?
показати весь коментар
02.05.2024 19:41 Відповісти
і то правда, бо коли кажуть, що в Україні доллар по 40 - то фейк. У нас доллар по 8 тепер
показати весь коментар
02.05.2024 20:17 Відповісти
Воістину правда! І ґорє тому, кто усомнітца в етом!
показати весь коментар
02.05.2024 23:35 Відповісти
в Польщі завжди ціни на продукти були нижче! при кращій якості!
показати весь коментар
02.05.2024 23:23 Відповісти
Та нуна..тільки що замовлення на суботу зробила - немає таких цифірь..тільки домашня ковбаса - то ціна запеченої вказана, а сира - 134 грн. кг.
показати весь коментар
02.05.2024 19:33 Відповісти
багата
показати весь коментар
02.05.2024 23:01 Відповісти
Ага, завдячуючі нашим "лікарям", що дипломи за сало купують, я тепер не ходжу і практично не готую. Тому все до дому привозять. А все почалось з ковіду))
показати весь коментар
03.05.2024 09:23 Відповісти
Ненавиджу багатих! Будьте прокляті!
показати весь коментар
03.05.2024 12:45 Відповісти
А, ну то до багатих. Не до мене.
показати весь коментар
03.05.2024 12:50 Відповісти
так у Пльщі ж немає геть-манцева
та Зе-шобли
показати весь коментар
02.05.2024 19:34 Відповісти
Все у кількості довбойбів вимірюється.
показати весь коментар
02.05.2024 19:38 Відповісти
з Ваших слів у нас до 2019р. зарплата була втричі більшою ніж у Польщі, десь 180 000 грн.(у Польщі вона становить 59 332 тис. грн (6061 злотих з урахуванням податків)).

З приходом Зе з/п у нас впала втричі.



Якщо не можеш сказати правду, то не аплодуй брехні…
показати весь коментар
02.05.2024 20:15 Відповісти
стаття про ціни на продукти а не про розмір зарплат, дура зєльоная!
показати весь коментар
02.05.2024 23:24 Відповісти
😁
показати весь коментар
02.05.2024 23:37 Відповісти
Я не давала Вам привід переходити від обговорення предмета суперечки до обговорення особистості.

Як то кажуть, що далі в ліс, то зліші дятли.
показати весь коментар
03.05.2024 10:04 Відповісти
В Польщі є влада для поляків , а у нас для своїх ,
+ війна 🙁
показати весь коментар
02.05.2024 19:39 Відповісти
Цього року зібрати великодній кошик для родини з чотирьох осіб в Україні коштуватиме 1422 грн, а у Польщі - 1326 грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3487508
Рівень різниці з десь пачки цигарок. А який сморід тут розвели. Краще б такий сморід розводили коли ринок газу та ел. енергії впарювали, а дехто з цього радів.
показати весь коментар
02.05.2024 19:40 Відповісти
Рівень доходу на місяць то таке.. головне п.ти в чаті..
показати весь коментар
02.05.2024 19:44 Відповісти
А що у Польщі відсутній " ринок газу та ел. енергії", що ціни на окремі това нижчі, а зарплатня вища ?
показати весь коментар
02.05.2024 19:45 Відповісти
що і різниця в зарплаті,та в пенсії (десь в пачці сигарет???)
показати весь коментар
02.05.2024 19:58 Відповісти
От тільки "середня місячна зарплата відрізняється втричі. У Польщі вона становить 59 332 тис. грн, а в Україні - 17 442 грн."
показати весь коментар
02.05.2024 22:14 Відповісти
https://biz.censor.net/user/589163
показати весь коментар
02.05.2024 23:02 Відповісти
де ви бачили вершкове масло в Україні? от я вже давно його знайти не можу, бо те, що в супермаркетах називається вершковим маслом, то не масло з вершків коров'ячого молока, а рослинні жири.
показати весь коментар
02.05.2024 19:43 Відповісти
Міша, давай не *****! Всі великі виробники роблять якісне вершкове масло!

Те, про шо ти *****дш має маркування "млоковмісний продукт"
показати весь коментар
02.05.2024 23:26 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2024 00:48 Відповісти
Так може говорити тільки та людина, яка не їла справжнього вершкового масла і не знає, яке воно має бути.
показати весь коментар
03.05.2024 00:53 Відповісти
То Вам до окуліста
показати весь коментар
03.05.2024 09:30 Відповісти
Є у новусі більшої ваги та меншої вартості , одна проблема виробник Литва
показати весь коментар
02.05.2024 19:48 Відповісти
І чому, це проблема. Купуй литовську.

Ти замовляєш музику, а не хитрожопі виробники та посередники.
Не купуй укоаїнське і хай *** смокчуть.
показати весь коментар
02.05.2024 20:09 Відповісти
Гетманцев "популярно" пояснив "патріотизм" зростання мульйонерів в Україні ?Порівняти зарплатню поляка і українця, плюс кошик з продуктовим набором в Україні дорожчий ...
показати весь коментар
02.05.2024 19:55 Відповісти
Шоб корова більше доїлася і меньше кормилася треба меньше кормить і більше доїть.
показати весь коментар
02.05.2024 21:42 Відповісти
Новина нагадує - міряння дітородними органами ,, - а он в сусіда довший , але тонший і т.д. 🙃
А ще гадаю що в США чи в Китаї зовсім інші ціни ніж в Польщі і в Україні , а десь на острові Пасхи ще інші .
І так в усіх країнах світу - свої ціни на продукти ,, і кожній вони можуть суттєво різнитись від інших .
хз в чому тут сенсація . ?
показати весь коментар
02.05.2024 19:56 Відповісти
Новина нагадує - міряння дітородними органами ,, - а он в сусіда довший , але тонший
***********
показати весь коментар
02.05.2024 20:46 Відповісти
То вони через це і почали війну . !?
показати весь коментар
02.05.2024 20:52 Відповісти
Та це старий баян, там різниця в пару мм мбуть за рахунок східних та північних "росіян".
показати весь коментар
03.05.2024 08:34 Відповісти
https://biz.censor.net/user/405946
показати весь коментар
02.05.2024 23:04 Відповісти
.. ..
показати весь коментар
02.05.2024 23:12 Відповісти
...
показати весь коментар
02.05.2024 23:18 Відповісти
Дурачок , ти курнув щось не те , чи що з тобою таке . ?
показати весь коментар
02.05.2024 23:24 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2024 01:02 Відповісти
Тому що кінець епохи бідності.

Всі тепер багаті і можуть собі дозволити.

Ви Гетманцева послухайте.
показати весь коментар
02.05.2024 20:08 Відповісти
А что странного, если в стране война? А большинство товаров едет зарубеж, для получения евро?
показати весь коментар
02.05.2024 21:48 Відповісти
Дери та дай - і просто в рай.
Хоч і рідню всю забери...

Майже 200 років минуло, а слова Кобзаря як ніколи до речі.
показати весь коментар
02.05.2024 22:50 Відповісти
17 442 грн. - фантастичні гроші!
показати весь коментар
02.05.2024 23:17 Відповісти
Люблю я єто дєло - середня зарплата.
показати весь коментар
02.05.2024 23:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 