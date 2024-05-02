Продаж квитків на новий потяг з Києва до Відня зріс вдвічі. Тепер їх можна купити онлайн

Після запуску онлайн-продажу квитків на новий потяг між Австрією та Україною попит на них зріс більше, ніж удвічі.

Новий пересадковий маршрут між Україною, Угорщиною та Австрією з пересадкою у Чопі курсує з грудня минулого року, але можливість придбати квитки на нього онлайн з’явилася лише наприкінці березня, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Завдяки домовленостям між трьома залізницями, у Чопі організована зручна для пасажирів узгоджена пересадка між поїздами:

№745/746, 367/368 Київ, Луцьк - Чоп (- Ужгород);

№143/146 Чоп - Будапешт - Відень.

Нагадуємо, з 18 березня у мобільному застосунку "Укрзалізниці" став доступним для купівлі онлайн прямий поїзд Київ - Відень та пересадковий поїзд Чоп - Відень, а автоматична функція пошуку маршруту з пересадкою дозволяє зручно знайти та придбати одразу 2 квитки.

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Новий прямий поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, а на більшій частині маршруту (між станціями Дебрецен та Відень) у складі поїзда курсує вагон-ресторан. Продаж квитків відкривається за 20 діб до відправлення поїзда.

Як повідомлялося, за чотири місяці 2024 року поїздами "Укрзалізниці" проїхали 8,43 млн пасажирів, що на чверть більше, ніж за аналогічний період роком раніше (6,78 млн людей).