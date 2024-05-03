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В Україні зростає попит на електромобілі

авто

У квітні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 71% ринку нових легковиків, що на 2% менше, ніж торік. Водночас зростає попит на електромобілі.

Про це повідомляє повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 46,4% квітневих продажів нових авто, що на 2% менше показника квітня 2023 року.

Водночас частка дизельних авто майже не змінилась – 24,3%. Утім, помітно збільшилась частка електромобілів – з 8,7% до 12,3%.

Частка гібридів зменшилась з 18% до 16,7%. На автомобілі з ГБО припало 0,3% продажів, проти 0,6% у квітні минулого року.

Найпопулярнішими моделями за сегментами стали:

  • Бензинові авто – Mazda CX5;
  • Дизельні – Renault Duster;
  • Електро – Volkswagen ID.4;
  • Гібридні – Toyota RAV-4;
  • Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Як повідомлялося, упродовж квітня в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше ніж торік

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авто (4122) електромобіль (690)


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