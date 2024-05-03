"Вражаюче зростання": ФОПи за квартал сплатили єдиного податку на 14 мільярдів

За перший квартал 2024 року фізособи-підприємці сплати до бюджету понад 13,9 млрд грн єдиного податку, що на 5,19 млрд грн більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"За І квартал 2024 року ФОПи забезпечили надходження по єдиному податку на суму понад 13,9 млрд гривень – це на 5,17 млрд більше, ніж було в І кварталі 2023-го. Маємо вражаючі темпи росту – 159%", – зазначив він.

Загалом за 2023 рік ФОПи сплатили до бюджету єдиному податку на суму понад 38 млрд грн. Це на 5,11 млрд більше, ніж за 2022 рік.

За словами нардепа, разом з надходженнями зростає і кількість ФОПів. Минулого року було зареєстровано 303,6 тис. новостворених бізнесів, проти середньорічного показника останніх трьох років у 264,9 тисячі. Всього ж в Україні працює близько 2 млн фізичних осіб-підприємців.

Як повідомлялося, за перший квартал 2024 року українці відкрили рекордну кількість нових ФОПів. Найпопулярнішою сферою для нових бізнесів є роздрібна торгівля.