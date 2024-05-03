"Велика сімка" припинила обговорювати конфіскацію заморожених активів Росії, – FT

Країни "Великої сімки" (G7) більше не обговорюють питання повної конфіскації російських активів, попри наполягання з боку України. Водночас вивчаються альтернативні способи отримання вигоди із заморожених коштів.

Про це пише Financial Times із посиланням на офіційних осіб G7, передає Слово і діло.

Противники ідеї повної конфіскації російських активів вважають, що такий крок може створити небезпечний прецедент у міжнародному праві. А це своєю чергою, може поставити під загрозу не лише інтереси будь-якої країни, яка ворогує із західними столицями, а й міжнародний правопорядок.

Ледь не найбільшими скептиками конфіскації є керівники центральних банків країн "Великої сімки", які усвідомлюють стабілізуючу роль, що відіграють валютні резерви. Такі країни, як Індонезія та Саудівська Аравія, також закликають столиці ЄС, щоб вони не конфіскували активи РФ, побоюючись за майбутнє своїх резерві на Заході.

Тому, за даними джерел видання, у G7 більше не обговорюється питання повної конфіскації.

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Що пропонують у G7 замість конфіскації активів РФ

У лютому Бельгія запропонувала альтернативний варіант: використати резерви російського центробанку в Euroclear як застави для кредиту для України. Згідно з планом, G7 має створити спеціальну структуру, яка випускатиме боргові зобов'язання від імені Росії, і забезпечення буде затребуване лише тоді, коли борг досягне терміну погашення. Але від цього плану теж відмовилися, побоюючись судових позовів до Euroclear.

У червні США запропонували свій варіант. Це вимагатиме виділення близько $50 млрд фінансування для України за допомогою кредиту або облігацій, забезпечених майбутніми прибутками від заморожених активів.

Водночас Європейський Союз сподівається найближчими тижнями узгодити план із закупівлі зброї для України за рахунок нинішніх та майбутніх прибутків від російських активів до Euroclear.

"Якщо колись відбудуться мирні переговори, і Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме повернути свої заморожені активи і натомість погодиться піти на територіальні поступки Україні. Ви не зможете цього зробити, якщо ви вже заклали ці активи", – сказав німецький чиновник.