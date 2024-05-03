Гетманцев про PornHub: З нелегальних доходів також потрібно сплачувати податки
Інтернет-ресурси з контентом "для дорослих", такі як PornHub чи OnlyFans, мають сплачувати податки в Україні, незалежно від того, що виготовлення та поширення такого контенту заборонене українським законодавством.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
"В контексті дискусії щодо можливості сплати податків PornHub, Only Fans та іншими подібними ресурсами, забороненими в Україні, шокую "експертів" тезою про те, що за ПК оподатковується за загальним правилом будь-який дохід без поділу його на легальний або ні. Так само в законі відсутні пільги щодо оподаткування ПДВ товарів (послуг), оборот яких обмежений", – написав Гетманцев.
"Тому легальність або нелегальність діяльності нехай визначає ВР тоді, коли буде вважати це за потрібне. В цьому випадку вважаю, що це потрібно, хоча б тому, що вдавати (і державі, і суспільству) що вони реально заборонені – те ще лицемірство, – але це моя особиста думка", – додав депутат.
Водночас він визнав, що Верховна Рада "традиційно утримується від прийняття суперечливих рішень".
Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") ще у серпні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9623 про декриміналізацію еротичного контенту.
Згідно із пояснювальною запискою до нього, оскільки за статтею 301 ККУ наразі криміналізовані фактично будь-які діяння, пов’язані з порнографією, то під обвинувачення можуть підпадати і відправки приватних "хтивок", і розміщення власних роликів подружніми парами на Pornhub, і пересилка нюдсів волонтерками і волонтерами ТерОнліфанс за донат на ЗСУ, зберігання або створення картин з еротичними сюжетами і гіпотетично навіть позичання друзям книг по сексуальному здоров’ю.
Водночас правоохоронні органи реєструють сотні проваджень за цією статтею, для чого неефективно витрачається час і ресурси правоохоронів, а на слідкування за акаунтами чи діяльністю підозрюваних та здійснення контрольних закупівель використовуються бюджетні кошти.
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Цікаво, а найбільша нелегальна порностудія на банковій сплачує податки?
Тільки я б ліпше легалізував порнхаб і проституцію, ніж ту порностудію із 450 бездарних шльондр
Эй, население, уже наржались? Шашлыки хорошо полезли в глотку???
********
Навпаки, - Квартал це філія Порнхаба. )))
А то их фэйсы в кадр уже не влазят, а их родня вся в квартирах и автомобилях.
Или своих нельзя? Ворог ворону глаз не выклюет.
Могут дать отлуп и вывалить на тебя убойный комромат?
Або ви легалізуєте цей бізнес, або йдете лісом.
Ну що ж - Українці самі вибрали собі до влади ідіотів.
Бачили очі, що купували?
Лієв , Вітюк, Князів ,наприклад, скільки вже винні ?!
Просто вздрачні - і тебе одразу попустить!
Краще б монозбрід легалізував би проституцію ...
Але ж хтось "залишиться" без прибутку...😁
Ось чому він не бачить порнографії, яка коїться з призовом,
бо людей треба стимулювати, фінансово заохочувати,
як це робить росія, а не ловити, як худобу.
Але якщо "нелегальні доходи" почнуть сплачувати податки, хіба вони не стануть "легальними"?
Де тоді сенс у "нелегальних доходах"?