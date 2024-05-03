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Гетманцев про PornHub: З нелегальних доходів також потрібно сплачувати податки

гетманцев

Інтернет-ресурси з контентом "для дорослих", такі як PornHub чи OnlyFans, мають сплачувати податки в Україні, незалежно від того, що виготовлення та поширення такого контенту заборонене українським законодавством.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"В контексті дискусії щодо можливості сплати податків PornHub, Only Fans та іншими подібними ресурсами, забороненими в Україні, шокую "експертів" тезою про те, що за ПК оподатковується за загальним правилом будь-який дохід без поділу його на легальний або ні. Так само в законі відсутні пільги щодо оподаткування ПДВ товарів (послуг), оборот яких обмежений", – написав Гетманцев.

"Тому легальність або нелегальність діяльності нехай визначає ВР тоді, коли буде вважати це за потрібне. В цьому випадку вважаю, що це потрібно, хоча б тому, що вдавати (і державі, і суспільству) що вони реально заборонені – те ще лицемірство, – але це моя особиста думка", – додав депутат.

Водночас він визнав, що Верховна Рада "традиційно утримується від прийняття суперечливих рішень".

Читайте також: Власник PornHub зареєструвався як платник ПДВ в Україні

Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") ще у серпні 2023 року зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9623 про декриміналізацію еротичного контенту.

Згідно із пояснювальною запискою до нього, оскільки за статтею 301 ККУ наразі криміналізовані фактично будь-які діяння, пов’язані з порнографією, то під обвинувачення можуть підпадати і відправки приватних "хтивок", і розміщення власних роликів подружніми парами на Pornhub, і пересилка нюдсів волонтерками і волонтерами ТерОнліфанс за донат на ЗСУ, зберігання або створення картин з еротичними сюжетами і гіпотетично навіть позичання друзям книг по сексуальному здоров’ю.

Водночас правоохоронні органи реєструють сотні проваджень за цією статтею, для чого неефективно витрачається час і ресурси правоохоронів, а на слідкування за акаунтами чи діяльністю підозрюваних та здійснення контрольних закупівель використовуються бюджетні кошти.

Автор: 

податки (2414) порнографія (5) еротика (2) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+28
Колумбійські наркокартелі та торговці коксом теж мають платити податки на наркоту.Хоч вона і заборонена. .А також зелені недоумки котрі його нюхають.
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03.05.2024 19:59
+23
Ця потвора повинна сидіти в тюрьмі, закони треба міняти, але тупі зєбіли не тим займаються
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03.05.2024 20:07
+20
Викрадачам автомобілів, домушникам та іншим злодіям - платити налог з доходів й "спати спокійно"…
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03.05.2024 20:07
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Що ж ти своїх Гейманцев щемиш ?
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03.05.2024 19:55 Відповісти
Це вже якісь "гей-манси" 😂
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04.05.2024 08:50 Відповісти
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03.05.2024 19:56 Відповісти
Колумбійські наркокартелі та торговці коксом теж мають платити податки на наркоту.Хоч вона і заборонена. .А також зелені недоумки котрі його нюхають.
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03.05.2024 19:59 Відповісти
Викрадачам автомобілів, домушникам та іншим злодіям - платити налог з доходів й "спати спокійно"…
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03.05.2024 20:07 Відповісти
Ця потвора повинна сидіти в тюрьмі, закони треба міняти, але тупі зєбіли не тим займаються
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03.05.2024 20:07 Відповісти
і дивитися порнхаб.
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03.05.2024 20:12 Відповісти
Дивитись? Воно повинно брати пасивну участь в камерних груповухах.
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03.05.2024 20:28 Відповісти
А ви з офшорів податки платите?
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03.05.2024 20:13 Відповісти
Тобто гроші, отримані злочинним на території держави шляхом обкладпються податками. Тобто, усі нарко-картелі мають сплачувати податки в бюджет? Або кіднеппери?
Цікаво, а найбільша нелегальна порностудія на банковій сплачує податки?
Тільки я б ліпше легалізував порнхаб і проституцію, ніж ту порностудію із 450 бездарних шльондр
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03.05.2024 20:14 Відповісти
По логике чмонцева: Украинка, мать -одиночка двух детей (это реальная личность) едет в Прагу на съёмку в порно, чтоб заработать денег, на порнохабе скрывает свой профиль для Украины, платит налоги в Чехии, но должна заплатить налоги ещё и в Украине? Проститутки в Киеве тоже должны?0_о сюррр...
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03.05.2024 20:16 Відповісти
На святоє позарілісь
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03.05.2024 20:18 Відповісти
Это эпоха великого сюра ! Порнхаб платит налоги и Квартал, высший источник власти - не платит ))))
Эй, население, уже наржались? Шашлыки хорошо полезли в глотку???
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03.05.2024 20:20 Відповісти
тоді ж оп-а дєрьмаковська повинна теж сплачувати, бо PornHub то її дочерна кантора з їхніми корабельними соснами та сосунами ))
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03.05.2024 20:20 Відповісти
тоді ж оп-а дєрьмаковська повинна теж сплачувати, бо PornHub то її дочерна кантора
********
Навпаки, - Квартал це філія Порнхаба. )))

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03.05.2024 20:43 Відповісти
Ты это депутатам расскажи.
А то их фэйсы в кадр уже не влазят, а их родня вся в квартирах и автомобилях.
Или своих нельзя? Ворог ворону глаз не выклюет.
Могут дать отлуп и вывалить на тебя убойный комромат?
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03.05.2024 20:22 Відповісти
Податки за нелегальні доходи треба сплачувати теж нелегально і кєшем,щоб не було проблем, я правильно зрозумів?
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03.05.2024 20:24 Відповісти
Е ні, дядя.
Або ви легалізуєте цей бізнес, або йдете лісом.
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03.05.2024 20:25 Відповісти
А якщо вони тихесенько підуть у ліс? )))

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03.05.2024 20:56 Відповісти
Порнохабери можуть так сплачувати податок гетьманцеву використовуючи його рило ,прямо в кабінеті.
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03.05.2024 20:30 Відповісти
Ідіот не розуміє різницю між "Нелегальним" і "Кримінальним" бизнесом. І це міністр фінансів і митниці???

Ну що ж - Українці самі вибрали собі до влади ідіотів.

Бачили очі, що купували?
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03.05.2024 20:32 Відповісти
Питання пропаганди трохи складніше, це вже питання психологічної зброї, тут навіть розумні люди роблять божевільні речі с часом. Не те що вони невинні але зважати на силу квартальної пропаганди треба і зараз.
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03.05.2024 20:38 Відповісти
ДЕБІЛІВ ВЖЕ ПОРА ПРИБИРАТИ З ВЛАДИ - В НИХ З ГОЛОВОЮ ПРОБЛЕМИ
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03.05.2024 20:36 Відповісти
До речі, а Борисов, той самий воєнком з Одеси, скільки податків з хабарів сплатив? А решта зеленої плісняви платять податки з відкатів та хабарів? Давайте іже усіх обкладати даниною. Бо показати цицьку на камеру і ці кошти задонатити на ЗСУ якось патріотичніше, ніж продавати яйця (теж порнуха ще та) по 17 або літні куртки як зимові. Згодні?
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03.05.2024 20:43 Відповісти
Зі своїх бізнесів і його родини він тільки не платить
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03.05.2024 20:46 Відповісти
Пам'ятаю дискусії кінця 80-х минулого століття: чи повинен правовірний комуніст сплачувати партійні внески з хабарів?
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03.05.2024 20:51 Відповісти
Продаєш кокаїн або людей - плати податки!
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03.05.2024 20:52 Відповісти
Ги...ги...так це як зеленій мразоті з вкраденого та хабарів також....
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03.05.2024 20:59 Відповісти
Дурне то гетьманців. Тоді податки мусять сплачувати і наркоділлєри, путани на вулиці, вори з награбованого, рекетіри, шахраї, і навіть звичайні хабарники.
Лієв , Вітюк, Князів ,наприклад, скільки вже винні ?!
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03.05.2024 21:00 Відповісти
Ого, Ярослав Железняк такі слова знає!!! Явно досвідчений дрочер!!
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03.05.2024 21:02 Відповісти
«Податки за нелегальні доходи» - це тільки гопота могла придумати такий вид схематозів. Кремлядський лакей вже намагається заодно впарити ідею відкупу за мародерство на крові.
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03.05.2024 21:04 Відповісти
який жадібний товариш...
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03.05.2024 21:07 Відповісти
Гетьманцев хоче буквально "і рибку з'їсти і га йух сісти "
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03.05.2024 21:29 Відповісти
Порнохаб может платить, а порно квартал может платить только в обратную сторону.
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03.05.2024 21:32 Відповісти
Гетманцев!
Просто вздрачні - і тебе одразу попустить!
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03.05.2024 21:46 Відповісти
Гіршої порнографії ніж цей Гетьманцев годі й уявити
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03.05.2024 21:46 Відповісти
Все його життя таке.. далі буде ..
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03.05.2024 22:11 Відповісти
Підозрюю що скоро цей поц станем героєм кроткометражки від Бразззерс в головній ролі пасивного гея в компанії мускулистих чарнухів!
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03.05.2024 22:07 Відповісти
Гетьманцев уже не знає до чого причепитися з податками...
Краще б монозбрід легалізував би проституцію ...
Але ж хтось "залишиться" без прибутку...😁
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03.05.2024 22:10 Відповісти
Гетманцев, а ЗЕ-єрмачня з вашого порно-офісу, яка мародерить країну 24/7 мільярдами баксів вже сплатила податки з вкраденого та виведеного в офшори? Чи порно-актори з Банкової, які прінімают в любом калічєствє с любой старани у тебе "внє падазрєнія", бо ти один з них???
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03.05.2024 22:16 Відповісти
цікаво, що він має на увазі кажучи про "ПДВ на сексуальні послуги" ? що ж тоді вважається в цій справі собівартістю ? робота без оплати ?
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03.05.2024 22:55 Відповісти
Тепер ясно, чим займається Гетьманцев на роботі.
Ось чому він не бачить порнографії, яка коїться з призовом,
бо людей треба стимулювати, фінансово заохочувати,
як це робить росія, а не ловити, як худобу.
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04.05.2024 00:05 Відповісти
Еммм, пардон...
Але якщо "нелегальні доходи" почнуть сплачувати податки, хіба вони не стануть "легальними"?
Де тоді сенс у "нелегальних доходах"?
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04.05.2024 00:17 Відповісти
Чуваку треба як то кажуть або хрестика зняти або труси вдягнути))
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04.05.2024 06:00 Відповісти
Дро**шь? Плати податки!!!!!!!
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04.05.2024 06:53 Відповісти
типова логіка гопника - з нелегалих доходів нелегальні податки
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04.05.2024 07:09 Відповісти
А вам не кажется что нелегальный бизнес вне закона. Как можно с этого официально платить налоги? Легализуйте сначала
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04.05.2024 07:49 Відповісти
Це вам не гугл. Порнхаб просто закриє доступ з України і все. Їм чхати на зелених дибілів і на втрату якоїсь мінімальної аудиторії.
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04.05.2024 12:15 Відповісти
І вірно, працювати і сплачувати мають усі, тим більше війна і гроші країні не зайві
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07.05.2024 15:46 Відповісти
Якщо чесно не очікувала, що Порнохаб так вчинить. Приємно здивована! Порнохаб вміє робити приємно
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07.05.2024 17:14 Відповісти

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