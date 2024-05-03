Аналог німецького KfW: Гетманцев анонсував створення "банку банків" для відновлення України

У Верховній Раді зареєструють законопроєкт про Національну установу розвитку (НУР), яка має стати аналогом німецького державного банку KfW.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram, закликавши депутатів долучитися до підписання законопроєкту.

Він уточнив, що законопроєкт розроблено за участі Мінфіну та Національного банку України (НБУ).

"НУР – це державна спеціалізована установа (банк банків) із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки, яка буде реалізовувати програми кредитування відновлення країни. Саме вона має вирішити проблеми із кредитуванням релокованого бізнесу, бізнесу на прифронтових територіях, ВПО, а також проєктів з високим рівнем ризику", – пояснив Гетманцев.

За його словами, НУР отримає доступ до коштів приватних інвесторів для спрямування їх на відбудову та розвиток української економіки, шляхом надання підтримки переважно суб’єктам малого та середнього підприємництва.

"Прикладом такої установи і загальновизнаною історією успіху є KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна установа для реконструкції), створена у післявоєнній Німеччині у 1948 році як частина Плану Маршала", – додав депутат.

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Зауважимо, що раніше заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук називав "дискусійною" ідею створення окремого державного органу для формування політики реконструкції й реформ та окремого Українського Банку Розвитку.

Він вказував, що в Україні вже існує подібний консультаційно-дорадчий орган – Національна рада з питань відновлення України від наслідків війни. З іншого боку, наразі міжнародні банки розвитку (ЄБРР, ЄІБ, МФК) вже сформували перевірені відносини з українськими банками і не потребують спеціальної структури для координації.

Крім того, багато українських банків, особливо з європейським капіталом, уже інтегровані в міжнародні фінансові ринки, тому доцільність створення банку розвитку з метою залучення міжнародного приватного капіталу також потребує ретельного аналізу, зазначав заступник голови НБУ.