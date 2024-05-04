У Нацбанку розраховують на $38 мільярдів міжнародної допомоги цього року

Голова Національного банку Андрій Пишний переконаний, що цього року Україна отримає міжнародної допомоги на $38 млрд.

Про це він повідомив в інтерв’ю каналу Ми – Україна.

Як нагадав голова НБУ, під час Весняних зборів МВФ та Світового банку українська делегація провела зустрічі фактично з усім фінансовим керівництвом країн "Великої сімки", Міжнародного валютного фонду, Світового банку.

За його словами, під час зустрічей українська сторона мала вагомі аргументи, – виконані зобов’язання, насамперед за програмою з МВФ.

Україна виконала всі взяті на себе зобов'язання за програмою МВФ і розраховує на те, що наші міжнародні партнери дотримаються даних нам запевнень у фінансовій підтримці на цей рік на загальну суму в $38 млрд.

"Це спонукає донорську коаліцію виконувати свою частину угоди щодо надання Україні фінансування. Власне моє переконання – у 2024 році ми отримаємо необхідні $38 млрд", – зазначив Пишний.

Водночас, підкреслив він, важливо працювати не лише на цей рік, а й на наступні періоди. Тому важливо, щоб Україна отримати доступ до заморожених активів РФ, а це близько $300 млрд.

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За словами голови НБУ, під час зустрічей у Вашингтоні він бачив готовність партнерів "почути наші аргументи, глибоко проаналізувати їх".

"Переконаний, що рішення про використання знерухомлених активів РФ буде тим необхідним повідомленням від демократичного світу, і не лише Росії. Адже повномасштабне вторгнення в Україну призвело, в тому числі, до консолідації авторитарних режимів та спровокувало інші воєнні конфлікти", – додав Пишний.

Утім, Україна розраховує не лише на підтримку партнерів, а розвиває власні можливості, наголосив очільник Нацбанку.

За його словами, результати цього є позивними, про що свідчать інфляційна динаміка, збереження довіри до гривні, контрольована ситуація на валютному ринку, пожвавлення кредитування.

У цьому ж контексті Нацбанк оголосив про найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для бізнесу з початку повномасштабної війни.