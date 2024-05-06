"Укрпошта" продала 322 старих авто – в середньому по 12 тисяч гривень за штуку

"Укрпошта" за минулий тиждень провела 10 успішних онлайн-аукціонів із продажу своїх старих автівок. Усього на торгах було реалізовано 322 автомобілі на понад 3,88 млн грн.

Про це йдеться в повідомлені "Prozorro.Продажі".

Сумарно вартість активів під час торгів виросла на 63%.

"Усього позмагатися за автомобілі прийшло 27 учасників. Частина з них брали участь у декількох таких аукціонах. Найвища конкуренція була на торгах з продажу 15 автівок одним лотом – за актив змагалися 11 учасників", – сказано в повідомленні.

Найбільша кількість автомобілів, проданих одним лотом, та водночас найдорожчий реалізований лот – 134 авто фінальною вартістю 1,65 млн грн.

Які машини продає "Укрпошта"

Наприкінці квітня повідомлялося, що "Укрпошта" виставила на продаж 531 одиницю застарілого автотранспорту – легкові, вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи, трактори.

В "Укрпошті" пояснили, що продають старі автівки, замість яких придбають сучасну техніку.

Серед техніки, яка розпродається, здебільшого автомобілі 90-х та 2000-х років випуску. Перелік містить, як іноземні автомобілі (Hyundai Sonata, Peugeot, Mazda, Citroen, Volkswagen, KIA, Daewoo, Skoda, Volvo, Mercedes Benz), так і авто виробництва пострадянських країн (МАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗІЛ та інші).