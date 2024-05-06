Чистий продаж валюти Нацбанком минулого тижня зменшився до пів мільярда доларів

Чистий продаж доларів Національним банком знизився минулого тижня до $507,8 млн з $532,4 млн тижнем раніше.

За даними НБУ, центробанк продав на міжбанку $508 млн, тоді як викупив лише $0,24 млн, передає Інтерфакс-Україна.



Офіційний курс гривні за тиждень зміцнився на 21 копійку, зокрема, у п'ятницю курс нацвалюти підвищився відразу на 14 копійок – до 39,3969 грн/$1.



На готівковому ринку долар за тиждень також подешевшав приблизно на 5 копійок – до 39,83 грн/$1, зокрема за п'ятницю – на 3 копійки.



Як повідомлялося, Нацбанк збільшив свої чисті валютні інтервенції на міжбанку у квітні на 27,7% – до $2,283 млрд, тоді як за аналогічний період минулого року вони склали $1,37 млрд.

За підсумками березня чистий продаж НБУ виріс до $1,788 млрд з $1,5 у лютому, однак з урахуванням стрибка зовнішніх надходжень до рекордного рівня майже у $9 млрд міжнародні резерви зросли у березні одразу на 18% – до також рекордного рівня у $43,76 млрд.