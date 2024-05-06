Понад 50 бізнесів на одному місці: 140 тисяч компаній в Україні зареєстровані на адресах масової реєстрації
В Україні на адресах масової реєстрації зареєстровано понад 140 тис. компаній. Тобто на таких адресах, де зареєстровано понад 50 бізнесів.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.
Зазначається, що найбільше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві – понад 101 тис., або 71,8% від загальної кількості. До трійці лідерів також увійшли Харківщина та Одещина – понад 8 тис. (6,3%) та 5 тис. (4,1%) відповідно.
Аналогічні регіони лідують й за кількістю адрес. У Києві компанії масово реєструються за 815 адресами (63,4%), на Харківщині та Одещині – 105 (8,2%) та 65 (5,1%) відповідно.
Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса для 2 363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.
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За словами арбітражного керуючого та фахівця з питань банкрутства Дениса Лихопьока, реєстрацію місцезнаходження компанії за адресами масової реєстрації можна віднести до її негативних характеристик при плануванні співпраці з такою компанією.
"У своїй практиці я стикався з непоодиноким явищем, що місцезнаходженням компанії-банкрута виявляються саме місця масової реєстрації. Зокрема, така перереєстрація найчастіше відбувається за ініціативою керівників та власників бізнесів, які намагаються уникнути фінансової відповідальності напередодні відкриття справ про банкрутства. Іноді, такий розвиток подій може плануватися навіть від початку діяльності такої компанії", – каже він.
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нема бізнесу, нема банкрутів.
і взагалі, більше двох не збиратися!
Бо можна здогадуватися кому вони належать ...😁
І у статистику не залучені.
а інші адреси реєстрацій, ти гадаєш, не є у "реєстрі прав власності"?
чи ти статтю не читав?
Якщо в одній квартирі реєструються більше 10 компаній - тут вже можуть бути питання
Якщо це "бізнес-центр" в якого більше 500 офісів, то цілком законно там може знаходитись і реєструватись 500 компаній і навіть більше (спільна оренда офісу)
Це якийсь треш. Чому законодавчо ця проблема за 33 роки не вирішина ??
1. компанії, зареєстрованої за адресою засновника - квартира?
2. компанії, зареєстрованої за адресою розташування орендованого офіса?
За власним досвідом: місце реєстрації ніяк не впливає на фінансовий стан, розмір статутного та резервного (є й такий) капіталів, спроможність компанії вести прозору комерційну діяльність.
Оце от "місце масової реєстрації" - повна дічь від податкової, яка тиражується з року в рік. В сукупності, так, можливо, це й слід оцінювати, але ставити, як єдиний фактор ризику та приділяти цьому окрему увагу...