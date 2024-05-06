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Новини
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Понад 50 бізнесів на одному місці: 140 тисяч компаній в Україні зареєстровані на адресах масової реєстрації

регистрация

В Україні на адресах масової реєстрації зареєстровано понад 140 тис. компаній. Тобто на таких адресах, де зареєстровано понад 50 бізнесів.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що найбільше компаній за такими адресами зафіксовано у Києві – понад 101 тис., або 71,8% від загальної кількості. До трійці лідерів також увійшли Харківщина та Одещина – понад 8 тис. (6,3%) та 5 тис. (4,1%) відповідно.

Аналогічні регіони лідують й за кількістю адрес. У Києві компанії масово реєструються за 815 адресами (63,4%), на Харківщині та Одещині – 105 (8,2%) та 65 (5,1%) відповідно.

Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса для 2 363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.

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За словами арбітражного керуючого та фахівця з питань банкрутства Дениса Лихопьока, реєстрацію місцезнаходження компанії за адресами масової реєстрації можна віднести до її негативних характеристик при плануванні співпраці з такою компанією.

"У своїй практиці я стикався з непоодиноким явищем, що місцезнаходженням компанії-банкрута виявляються саме місця масової реєстрації. Зокрема, така перереєстрація найчастіше відбувається за ініціативою керівників та власників бізнесів, які намагаються уникнути фінансової відповідальності напередодні відкриття справ про банкрутства. Іноді, такий розвиток подій може плануватися навіть від початку діяльності такої компанії", – каже він.

Автор: 

бізнес (1167) реєстрація (279)


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Топ коментарі
+2
Цікаво- а ці компанії потраплять до клубу "білого бізнесу"...?!
Бо можна здогадуватися кому вони належать ...😁
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06.05.2024 10:29
+2
А однокімнатна квартира де зареєстровано 45 компаній вже й "адресою масової реєстрації" НЕ являється?
І у статистику не залучені.
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06.05.2024 10:44
+2
Відділяйте мух окремо а "мітболи" окремо
Якщо в одній квартирі реєструються більше 10 компаній - тут вже можуть бути питання
Якщо це "бізнес-центр" в якого більше 500 офісів, то цілком законно там може знаходитись і реєструватись 500 компаній і навіть більше (спільна оренда офісу)
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06.05.2024 10:59
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а давайте, заборонимо реєстрацію бізнесу!
нема бізнесу, нема банкрутів.
і взагалі, більше двох не збиратися!
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06.05.2024 10:27 Відповісти
Цікаво- а ці компанії потраплять до клубу "білого бізнесу"...?!
Бо можна здогадуватися кому вони належать ...😁
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06.05.2024 10:29 Відповісти
А однокімнатна квартира де зареєстровано 45 компаній вже й "адресою масової реєстрації" НЕ являється?
І у статистику не залучені.
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06.05.2024 10:44 Відповісти
однокімнатна квартира є у реєстрі прав власності. У яку статистику вона може бути залучена ?
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06.05.2024 12:07 Відповісти

а інші адреси реєстрацій, ти гадаєш, не є у "реєстрі прав власності"?
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06.05.2024 12:12 Відповісти
У яку статистику вона може бути залучена ?
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06.05.2024 12:15 Відповісти
у "статистику адрес масових реєстрацій", у яку ще?!
чи ти статтю не читав?
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06.05.2024 12:32 Відповісти
у лапках, це цитата, але у тексті такого немає, сер
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06.05.2024 14:40 Відповісти
"Лапки́ - розділовий знак, який використовують для вирізнення прямої мови, цитат, заголовків, назв," ...
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06.05.2024 15:23 Відповісти
блін ... де там слово "статистика" ?
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06.05.2024 17:34 Відповісти
Відділяйте мух окремо а "мітболи" окремо
Якщо в одній квартирі реєструються більше 10 компаній - тут вже можуть бути питання
Якщо це "бізнес-центр" в якого більше 500 офісів, то цілком законно там може знаходитись і реєструватись 500 компаній і навіть більше (спільна оренда офісу)
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06.05.2024 10:59 Відповісти
+5 (12)
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06.05.2024 12:11 Відповісти
І чого це бізнесмени реєструють компанії так, щоб до них не ходили усілякі посіпаки - провіряйки (водоканал, благоустрій, пожежників, дільничих, ТЦК, нацполіції, БЕБ, СБУ і ще купа усіляких безціннихкадрів)? Мабуть, через те, що в цій країні верховенство права панує. А ні, це через те, що за перевищення повноважень жодну падлу ще не осуджено. Коли вже професійні журналісти з'являться, а не одноокі, однобокі як ця Юлія. Годинку, щоб намалювати матеріал і забути про нього.
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06.05.2024 11:36 Відповісти
Так, 2,4 тис. компаній за однією адресою !! Ви справді думаєте, що це нормально, чи аби покривлятися ??
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06.05.2024 12:10 Відповісти
Мабуть це вимога ЄС і НАТО, бо ми ж туди так хочемо, що в нас усе дуже прозоро й ми виконали всі вимоги. Тільки не розхитуйте лодку.
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06.05.2024 21:53 Відповісти
сорі, нічого незрозуміло, що Ви мав на увазі
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07.05.2024 20:03 Відповісти
А якщо це нормальні компанії, то навіщо про таке тризвонити в інтернеті.
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06.05.2024 12:08 Відповісти
Нормальні компанії, які не мають ні офіса, ні співробітників, ні вікон ні дверей, тільки адресу.
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06.05.2024 21:51 Відповісти
Найбільше компаній на одному місці зареєстровано у столиці: на вулиці Мельникова, 12. Це юридична адреса для 2 363 компаній, з яких 1 978 активних і 385 неактивних.

Це якийсь треш. Чому законодавчо ця проблема за 33 роки не вирішина ??
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06.05.2024 12:08 Відповісти
подивився на мапі -це звичайний житл. буд. (не новий) на Лук*янівці.
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06.05.2024 12:14 Відповісти
Чим в гіршу сторону відрізняється компанія, зареєстрована за "адресою масової реєстрації" (офісний центр) від:
1. компанії, зареєстрованої за адресою засновника - квартира?
2. компанії, зареєстрованої за адресою розташування орендованого офіса?

За власним досвідом: місце реєстрації ніяк не впливає на фінансовий стан, розмір статутного та резервного (є й такий) капіталів, спроможність компанії вести прозору комерційну діяльність.

Оце от "місце масової реєстрації" - повна дічь від податкової, яка тиражується з року в рік. В сукупності, так, можливо, це й слід оцінювати, але ставити, як єдиний фактор ризику та приділяти цьому окрему увагу...
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06.05.2024 15:11 Відповісти
А при реєстрації компанії потрібно подавати договір оренди чи свідотцтво на право власності? То може колись з'ясується, що в середньому кожна компанія орендує 1 квадратний метр?
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06.05.2024 15:30 Відповісти
Такі прийняли закони, що офшори виявились в середині держави, а вона й не здогадується, бо дуже хоче в ЄС та НАТО й не бачить нічого. Зараз головне війна, можна на все позакривати очі, крім мобілізації. Тільки чомусь нарід не дуже хоче йти захищати цих пройдисвітів, що сидять у державних кабінетах й отримують великі зарплати. Дійсно, а чому це?
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06.05.2024 21:48 Відповісти

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