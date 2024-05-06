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У передмісті Києва викрили три нелегальні казино

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У Київській області детективи теруправління Бюро економічної безпеки викрили та ліквідували три нелегальних гральних закладів у місті Вишневе, що на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Заклади облаштували в нежитлових приміщеннях та працювали в закритому режимі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 30 комплектів комп'ютерної техніки, чекові апарати та чорнові записи.

У Вишневому викрили три нелегальних казино

Крім того, щодо гравців, які були в закладі, поліція склала протоколи за статтею 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також адмінпротоколи були складені за фактами порушень правил торгівлі підакцизними товарами.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Триває досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ст. 203-2 Кримінального кодексу України – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Як повідомлялося, у квітні БЕБ викрило незаконне казино та шахрайський кол-центр у столичному бізнес-центрі.

Автор: 

казино (128) Бюро економічної безпеки (408)


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01.06.2024 20:25 Відповісти
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18.06.2024 13:17 Відповісти

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