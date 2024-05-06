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Новини
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Україна вранці передала надлишки електроенергії Польщі

електроенергія

У ранкові години 6 травня на запит НЕК "Укренерго" активовано передачу надлишків електроенергії з української енергосистеми до енергосистеми Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Аварійної допомоги не залучали.

Водночас через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

У Міненерго додали, що на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії у вечірні години обсягом 5362 МВт-год.

Як повідомлялося, у квітні імпорт електроенергії в Україну збільшився на 34%.  

Автор: 

електроенергія (4234) Міненерго (922)


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Опа, НАДЛИШКИ, а нам кажуть шо оці 2,64 гр. за 1 кВт це для нас пільга та благодійність від ахметових з пінчуками. Та ще і графіки відключень малюють.
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06.05.2024 13:40 Відповісти

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