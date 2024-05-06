"Укрзалізниця" попередила про затримку "варшавських" поїздів. У чому причина
Унаслідок знеструмлення поблизу українсько-польського кордону через негоду декілька поїздів варшавського напрямку затримуються.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
"Через знеструмлення на прикордонній дільниці внаслідок несприятливих погодних умов і перехід на резервне електропостачання з залученням резервної тяги, затримуються поїзди варшавського напрямку", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, йдеться про наступні рейси:
- 67/68 Київ – Варшава-Всходня (+4:25);
- 67/68 Варшава-Всходня – Київ (+3:15);
- 20/19 Хелм – Київ (+3:15).
Зазначається, що оновлення часу затримки можна подивитися на порталі.
Як повідомлялося, у ніч проти 6 травня російські військові обстріляли енергетичну інфраструктуру Сумської області. Наразі залишається без напруги 91 населений пункт.
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