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"Укрзалізниця" попередила про скасування потяга до словацького Кошице

укрзалізниця

Через поломку рухомого складу словацьких залізниць поїзд №961 Мукачево – Кошице сьогодні буде скасований на ділянці Мукачево – Чоп.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Просимо пасажирів, які планували здійснити посадку на поїзд №961 у Мукачеві, скористатись поїздом №345 Чернівці – Ужгород для доїзду до станції Чоп. Поїзд відправиться зі станції Мукачево о 15:18", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що докупляти квитки не потрібно – посадка на поїзд буде дозволена з квитками на поїзд №961.

Після прибуття на станцію Чоп о 16:28 та проходження прикодонно-митного контролю пасажири зможуть здійснити посадку у поїзд №961 до станції Кошице.

Як повідомлялося, внаслідок знеструмлення поблизу українсько-польського кордону через негоду три поїзди варшавського напрямку затримуються.

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потяг (1293) Словаччина (342) Укрзалізниця (4761)


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