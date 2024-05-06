Мешканці багатоквартирних будинків зможуть отримати грант на встановлення СЕС і теплових насосів. Які умови?
Фонд енергоефективності з 7 травня запускає нову програму "ГрінДІМ", яка дозволить ОСББ та ЖБК отримати фінансування для встановлення теплових насосів та сонячних електростанцій.
Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила умови програми на позачерговому засіданні 4 травня, повідомляє пресслужба держустанови.
Учасниками нової програми можуть стати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), які створені відповідно до чинного законодавства та представляють співвласників багатоквартирних будинків, у яких вони діють.
За новою програмою Фонд енергоефективності на безповоротній основі надаватиме фінансування на часткове відшкодування до 70% вартості такого обладнання та матеріалів:
- теплові насоси – джерело теплової енергії – ґрунт, вода або повітря (для потреб опалення та гарячого водопостачання);
- сонячні електростанції (СЕС) відповідно до технічних вимог.
Крім того, часткову компенсацію витрат можна отримати на проведення сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням заявки на отримання гранту та після реалізації проєкту.
Скільки коштів компенсуватиме Фонд енергоефективності:
- на встановлення СЕС учасники Програми можуть отримати 1 млн грн, а на встановлення теплових насосів – 2 млн грн;
- грант компенсацію витрат за послуги сертифікації енергетичної ефективності будинку – до 15 тис грн.
Грант включає часткову компенсацію вартості основного обладнання, додаткових необхідних матеріалів та сертифікації енергетичної ефективності.
Додатково встановлені граничні суми грантів на одиницю потужності обладнання.
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І платіжки прийшли по найвищім місячним показникам.
Про двохтарифні лічильники електроенергії в не шумоізольваних будівлях.. це жесть. Коли всі включать пралки після одинадцятої.
А тут, ось.
Унітази, крани все це китайське гівно яке зливає наче в нас нил тече- протікає- горить.
З вікнами теж були програми, просто вікна стали дорожчими, а якість ще гіршою. И 30% з'їли сами себе.
З програмами на житло - обрахунок йшов без обліку стандартного укомплектування - типу плитка, мийка, унітаз. Без внутрішніх робіт, що теж вливає на кошторис.
І ці панелі утилізують лише на 15%.
Що ********* на відсутність довгострокової стратегії.
І ще маленька уточнення, в нас не виготовляють фотоелементи - то це кінські гроші будуть. Некажичу про зростання в наслідок дефіциту.
Чи може вона живити подачу води(центральне) чи обслуговувати каналізацію(відкачка помпами)?