БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 881 16

Мешканці багатоквартирних будинків зможуть отримати грант на встановлення СЕС і теплових насосів. Які умови?

СЕС

Фонд енергоефективності з 7 травня запускає нову програму "ГрінДІМ", яка дозволить ОСББ та ЖБК отримати фінансування для встановлення теплових насосів та сонячних електростанцій.

Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила умови програми на позачерговому засіданні 4 травня, повідомляє пресслужба держустанови.

Учасниками нової програми можуть стати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), які створені відповідно до чинного законодавства та представляють співвласників багатоквартирних будинків, у яких вони діють.

За новою програмою Фонд енергоефективності на безповоротній основі надаватиме фінансування на часткове відшкодування до 70% вартості такого обладнання та матеріалів:

  • теплові насоси – джерело теплової енергії – ґрунт, вода або повітря (для потреб опалення та гарячого водопостачання);
  • сонячні електростанції (СЕС) відповідно до технічних вимог.

Крім того, часткову компенсацію витрат можна отримати на проведення сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням заявки на отримання гранту та після реалізації проєкту.

Читайте також: Виробники дронів в Україні зможуть отримати грант на 80% вартості проєкту

Скільки коштів компенсуватиме Фонд енергоефективності:

  • на встановлення СЕС учасники Програми можуть отримати 1 млн грн, а на встановлення теплових насосів – 2 млн грн;
  • грант компенсацію витрат за послуги сертифікації енергетичної ефективності будинку – до 15 тис грн.

Грант включає часткову компенсацію вартості основного обладнання, додаткових необхідних матеріалів та сертифікації енергетичної ефективності.

Додатково встановлені граничні суми грантів на одиницю потужності обладнання.

Автор: 

СЕС (84) енергоефективність (392) Фонд енергоефективності (51) грант (306)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Чому такі тупикові ідеї приходять у голови наших міністрів?
показати весь коментар
06.05.2024 17:57
+3
Бажано цей проект розпочати якомога ближче до лінії зіткнення, так як ремонт доріг в Покровську, і озеленення в Донецькій області....
показати весь коментар
06.05.2024 17:59
+3
Лічильники в столиці зкручували (крали), які були на опаленні.
І платіжки прийшли по найвищім місячним показникам.
Про двохтарифні лічильники електроенергії в не шумоізольваних будівлях.. це жесть. Коли всі включать пралки після одинадцятої.
А тут, ось.
Унітази, крани все це китайське гівно яке зливає наче в нас нил тече- протікає- горить.
З вікнами теж були програми, просто вікна стали дорожчими, а якість ще гіршою. И 30% з'їли сами себе.
З програмами на житло - обрахунок йшов без обліку стандартного укомплектування - типу плитка, мийка, унітаз. Без внутрішніх робіт, що теж вливає на кошторис.
І ці панелі утилізують лише на 15%.
Що ********* на відсутність довгострокової стратегії.
І ще маленька уточнення, в нас не виготовляють фотоелементи - то це кінські гроші будуть. Некажичу про зростання в наслідок дефіциту.
Чи може вона живити подачу води(центральне) чи обслуговувати каналізацію(відкачка помпами)?
показати весь коментар
06.05.2024 19:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пір'я вже просохло по вилупленню, курка безголова, що образилась на моє привітання місяць тому
показати весь коментар
06.05.2024 18:54 Відповісти
У меня большие сомнения, что жильцы начнут скидываться на солнечные электростанции для своих домов
показати весь коментар
06.05.2024 17:47 Відповісти
В нас в будинку на лампочку в під'їзд не можна гроші зібрати, про які батареї йде мова.
показати весь коментар
06.05.2024 17:50 Відповісти
Про солнечные батареи на крыши многоквартирных домов А на лампочку в подьехде ОСББ имеет деньги с месячных взносов, там есть графа на содержание дома.
показати весь коментар
06.05.2024 18:02 Відповісти
китай наразі продукує сонячних панелей вдвічі більше їх світової потреби - тому ціни на них так впали, що німці з них вже паркани коло будинків роблять - получається дешевше
показати весь коментар
06.05.2024 19:10 Відповісти
Чому такі тупикові ідеї приходять у голови наших міністрів?
показати весь коментар
06.05.2024 17:57 Відповісти
Бажано цей проект розпочати якомога ближче до лінії зіткнення, так як ремонт доріг в Покровську, і озеленення в Донецькій області....
показати весь коментар
06.05.2024 17:59 Відповісти
Чергова локшина, бо узгодження сес у енергетиків десятки тисяч долярів (хабар) і це було ще до війни..., що на той мільон зробиш...
показати весь коментар
06.05.2024 18:24 Відповісти
Эффективность солнечных панелей зимой примерно равно нулю Тем более их площадь не хватить на средний 16 этажный дом. Для частного дома-будет нормм Воздушные тепловые насосы это уже лучшено для их работы нужно электричество 24 часа в сутки. При морозе если тепловой насос постоит без работы-он уже не запустится-там внутри масло агрегатов застывает. Я практически на 100% уверен что даже в Киеве этой зимой не будет электрики 24 часа в сутки а будут веерные отключения и хорошо если дадут пару паз в сутки нпо 4 часа электрики-это будет замечательно. Ослу ясно что рашка к зиме ракетными атаками попытается добить все ТЕЦ в крупных городах Украины-а это значит 100% веерные отключения. ТЕЦ и ГЕС выполняли роль регулирования в часи выковых нагрузок:утром и вечером-и этой функции больше не будет
показати весь коментар
06.05.2024 18:29 Відповісти
Ослу ясно, а оманському ішаку ні.
показати весь коментар
06.05.2024 18:43 Відповісти
Не такой тупой этот оманский ишак. Он просто дает пилить деньги своей команде-ведь сам по себе он ноль без команды и чтобы его хоть-както слушались-нужно дать им кусок госбюджета. Ну и свой откат на офшорный счет Зеленский явно получает. Не верю в его альтруизм. а то как нужно прятать левые деньги на офшорных счетах-это его Учитель Каламойский прекрасно знает
показати весь коментар
06.05.2024 18:48 Відповісти
Кто например, будет их зимой от снега очищать?
показати весь коментар
06.05.2024 18:48 Відповісти
Главное, прописать в обязанности дворнику
показати весь коментар
06.05.2024 19:58 Відповісти
Лічильники в столиці зкручували (крали), які були на опаленні.
І платіжки прийшли по найвищім місячним показникам.
Про двохтарифні лічильники електроенергії в не шумоізольваних будівлях.. це жесть. Коли всі включать пралки після одинадцятої.
А тут, ось.
Унітази, крани все це китайське гівно яке зливає наче в нас нил тече- протікає- горить.
З вікнами теж були програми, просто вікна стали дорожчими, а якість ще гіршою. И 30% з'їли сами себе.
З програмами на житло - обрахунок йшов без обліку стандартного укомплектування - типу плитка, мийка, унітаз. Без внутрішніх робіт, що теж вливає на кошторис.
І ці панелі утилізують лише на 15%.
Що ********* на відсутність довгострокової стратегії.
І ще маленька уточнення, в нас не виготовляють фотоелементи - то це кінські гроші будуть. Некажичу про зростання в наслідок дефіциту.
Чи може вона живити подачу води(центральне) чи обслуговувати каналізацію(відкачка помпами)?
показати весь коментар
06.05.2024 19:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 