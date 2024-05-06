Мешканці багатоквартирних будинків зможуть отримати грант на встановлення СЕС і теплових насосів. Які умови?

Фонд енергоефективності з 7 травня запускає нову програму "ГрінДІМ", яка дозволить ОСББ та ЖБК отримати фінансування для встановлення теплових насосів та сонячних електростанцій.

Наглядова рада Фонду енергоефективності затвердила умови програми на позачерговому засіданні 4 травня, повідомляє пресслужба держустанови.

Учасниками нової програми можуть стати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), які створені відповідно до чинного законодавства та представляють співвласників багатоквартирних будинків, у яких вони діють.

За новою програмою Фонд енергоефективності на безповоротній основі надаватиме фінансування на часткове відшкодування до 70% вартості такого обладнання та матеріалів:

теплові насоси – джерело теплової енергії – ґрунт, вода або повітря (для потреб опалення та гарячого водопостачання);

сонячні електростанції (СЕС) відповідно до технічних вимог.

Крім того, часткову компенсацію витрат можна отримати на проведення сертифікації енергетичної ефективності будинку перед поданням заявки на отримання гранту та після реалізації проєкту.

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Скільки коштів компенсуватиме Фонд енергоефективності:

на встановлення СЕС учасники Програми можуть отримати 1 млн грн, а на встановлення теплових насосів – 2 млн грн;

грант компенсацію витрат за послуги сертифікації енергетичної ефективності будинку – до 15 тис грн.

Грант включає часткову компенсацію вартості основного обладнання, додаткових необхідних матеріалів та сертифікації енергетичної ефективності.

Додатково встановлені граничні суми грантів на одиницю потужності обладнання.