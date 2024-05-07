Майбутні санкції: Євросоюз хоче заборонити політичним партіям фінансування з Росії

Європейський Союз пропонує заборонити політичним партіям, аналітичним центрам та іншим групам отримувати фінансування від Росії в рамках наступного раунду санкцій проти РФ.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Прагнення обмежити російське політичне фінансування ЄС відбувається на тлі стурбованості з приводу поширюваної Кремлем дезінформації, пов'язаної з виборами до Європарламенту на початку червня.

Очікується, що санкції ЄС включатимуть, окрім іншого, і заборону на використання системи обміну фінансовими повідомленнями російського центрального банку.

Росія запустила систему обміну фінансовими повідомленнями, власну версію SWIFT, наприкінці 2014 року після початкових санкцій після того, як анексувала український Крим. Наразі система працює з 20 країнами – це банки з Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Казахстану.

Що пропонується в 14 пакеті санкцій проти Росії

Напередодні повідомлялося, що Європейська Комісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14 пакета санкцій проти Росії, який містить обмеження на імпорт скрапленого газу з Росії, хоча повне ембарго не планується.

У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в портах Європи, звідки він потім відправляється по всьому світу. Лідерами тут є Бельгія та її порт "Зебрюгге", проте Франція та Іспанія також є одними з найбільших одержувачів російського СПГ.

Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ "Арктик" та "Мурманськ".

Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого "тіньового флоту" РФ, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Окрім того, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС.

Комісія також підготувала санкційний список із понад 50 компаній з-за меж ЄС, котрі підпадають під торгові обмеження. Вони забезпечують Росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.

Що передбачав 13 пакет санкцій ЄС проти Росії

Як повідомлялося, Європейський Союз ухвалив 13 пакет антиросійських санкцій у лютому, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нові санкції передбачають обмеження проти 106 фізосіб та 88 компаній.

Крім того, ЄС посилив обмеження на торгівлю з Росією товарами та технологіями, перелік яких містить понад 70 найменувань.

Зокрема, йдеться про напівпровідникові прилади різних типів, електронні інтегральні схеми, виробниче та випробувальне обладнання, включно з машинами й апаратами, друковані схеми, пульти, панелі, консолі, апаратуру з числовим програмним управлінням.

Окремий розділ передбачає заборону на продаж фотокамер, датчиків і оптичних компонентів. Туди ж включено телескопічні приціли, перископи, телескопи, термометри та пірометри, термостати.

Також у санкційному переліку – верстати для обробки будь-яких матеріалів, будівельні інструменти та машини, супутні товари. У додатку до санкційного регламенту ЄС також вказані хімічні речовини, метали, сплави, композити та інші сучасні матеріали, а також кілька видів підшипників.