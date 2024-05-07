На Сумщині майже повністю відновили енергопостачання після атаки 6 травня
На Сумщині майже повністю відновили електропостачання після ворожої атаки 6 травня, унаслідок якої без світла залишилися понад 400 тисяч споживачів.
Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Сніданок з 1+1".
"Наслідки цієї атаки для споживачів усунені майже на 100%. Йде відновлення пошкодженого обладнання, а споживачі заживлені за резервними схемами", – зазначив він.
За його словами, енергетики мають відпрацьовані механізми відновлення практично на кожен випадок атаки по кожній області. "Найважливіше що енергопостачання відновлюється в короткий термін", – наголосив Кудрицький.
Обстріл інфраструктури Сумщини 6 травня
У ніч проти 6 травня російські військові обстріляли енергетичну інфраструктуру Сумської області.
Внаслідок обстрілів одночасно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області.
Пізніше у міськраді Сум повідомили, що світло вдалося повернути для 95% мешканців міста.Також вдалося забезпечити електроенергією об'єкти КП "Міськводоканал", але вночі водопостачання у місті знову відключали, щоб поповнити запаси води.
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