На Сумщині майже повністю відновили енергопостачання після атаки 6 травня

На Сумщині майже повністю відновили електропостачання після ворожої атаки 6 травня, унаслідок якої без світла залишилися понад 400 тисяч споживачів.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Наслідки цієї атаки для споживачів усунені майже на 100%. Йде відновлення пошкодженого обладнання, а споживачі заживлені за резервними схемами", – зазначив він.

За його словами, енергетики мають відпрацьовані механізми відновлення практично на кожен випадок атаки по кожній області. "Найважливіше що енергопостачання відновлюється в короткий термін", – наголосив Кудрицький.

Обстріл інфраструктури Сумщини 6 травня

У ніч проти 6 травня російські військові обстріляли енергетичну інфраструктуру Сумської області.

Внаслідок обстрілів одночасно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області.

Пізніше у міськраді Сум повідомили, що світло вдалося повернути для 95% мешканців міста.Також вдалося забезпечити електроенергією об'єкти КП "Міськводоканал", але вночі водопостачання у місті знову відключали, щоб поповнити запаси води.