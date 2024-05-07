Уряд скасував обмеження на імпорт товарів та послуг, запроваджені на початку великої війни
Кабінет Міністрів скасував запроваджені на початку повномасштабного вторгнення РФ обмеження на проведення розрахунків за імпорт товарів та послуг.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання уряду у вівторок, 7 травня, повідомляє пресслужба Кабміну.
"Сьогодні скасовуємо постанову Кабміну №153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Це відкриє нові можливості для українських підприємців – виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проекти та нові робочі місця в Україні", – сказав прем'єр.
Зокрема, визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабміну №153 від 24 лютого 2022 року "Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту" та від N289 від 16 березня 2022 року "Деякі питання товарів критичного імпорту", уточнив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Як повідомлялося, Кабмін скасував обмеження на імпорт товарів в Україну ще у липні 2022 року. А з 4 травня 2023 року Національний банк в рамках найбільшого пакета пом’якшення валютних обмежень для бізнесу з початку повномасштабної війни скасував усі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг.
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Тобто обмежили те що працювало, а потім знімаємо і видаємо за нові можливості.
"геніально".