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Новини
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Від системи "Шлях" відключили ще 12 перевізників: водії не поверталися до України

фура,фури

Спеціальна комісія відключила ще 12 перевізників від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

За даними Держприкордонслужби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон, повідомили у пресслужбі "Укртрансбезпеки".

"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – уточнили у відомстві.

При цьому доступ перевізників до системи "Шлях" відключено строком на три місяці.

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У відомстві додали, що на розгляд Комісії з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему "Шліх". Після перевірки ціжї інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Як повідомлялося, на початку квітня від системи "Шлях" за аналогічні порушення відключили 24 перевізників.

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вантажі (1296) мобілізація (467) Укртрансбезпека (100)


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І це усе покарання?
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07.05.2024 13:43 Відповісти
Думаю що цей шлях було створено навмисно для сйобу
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07.05.2024 13:51 Відповісти
Для заробітку.
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07.05.2024 16:52 Відповісти
Знаю декількох власників транспортних компаній, які взяли на роботу водіїв ті кидали фури з товаром за кордоном на стоянках, висилали повідомлення власнику на вайбер де залишили машину і звалювали, а потім власники мали шукати спосіб, щоб забрати ті машини... знов же відповідальність за таке падає на транспортну компанію її можуть відключити від системи "шлях" і ще й погрожують власникам інкримінуючи їх у сприянні втечі ухилянтів за кордон.
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07.05.2024 14:17 Відповісти
Знаю власників автокомпаній, які використали "Шлях" для заробляння грошей на ухилянтах. З кожного по 5 000 $, щодня по одному, за 60 днів - 300 000 $. І компанію можна закривати. І кримінальної справи ніякої. На перевезеннях таких грошей ніколи не заробиш.
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07.05.2024 15:02 Відповісти
Там такие деньги прошли что перерегистрировать заново фирму будет не сложно.
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07.05.2024 14:19 Відповісти
Дебіли. А це перевізник винен що ТЦК прямо з загруженої фури на погранпереході забирають водіїв і їх більше ніхто не бачив. А фура з вантажем прямо посеред дороги і залишається. Хто за вантаж відповідає, звісно перевізник. Але головне що у клоунів є бронь.
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07.05.2024 15:15 Відповісти
ні прошло і три року
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07.05.2024 15:41 Відповісти

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