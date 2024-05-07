Від системи "Шлях" відключили ще 12 перевізників: водії не поверталися до України

Спеціальна комісія відключила ще 12 перевізників від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

За даними Держприкордонслужби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон, повідомили у пресслужбі "Укртрансбезпеки".

"Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – уточнили у відомстві.

При цьому доступ перевізників до системи "Шлях" відключено строком на три місяці.

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У відомстві додали, що на розгляд Комісії з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки" подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему "Шліх". Після перевірки ціжї інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Як повідомлялося, на початку квітня від системи "Шлях" за аналогічні порушення відключили 24 перевізників.