Росіяни масово закладають майно заради кредитів. Загальна сума позик цьогоріч уже перевищила $467 мільйонів

У Росії обсяг кредитування під заставу майна в першому кварталі зріс на 30% порівняно з четвертим кварталом минулого року.

Про це йдеться в даних Об'єднаного кредитного бюро Росії, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, з січня до березня російські банки видали 53,81 тис. кредитів готівкою під заставу майна на загальну суму понад 63 млрд руб. ($467,92 млн).

У порівнянні з останнім кварталом 2023 року кількість виданих кредитів зросла на 18%, а середній розмір позикових коштів за заставу майна збільшився на 9% – до 1,18 млн руб., середній термін такого кредиту становить 63 місяці.

Кредити росіян

Найчастіше кредити видають під заставу автомобілів чи нерухомості. Минулого року банки видали 102,5 тис. кредитів під заставу машин, загальна сума перевищила 100 млрд руб.

Кредитів під заставу нерухомості за підсумками минулого року нарахувалося 24,7 тис. на загальну суму понад 69 млрд руб. Середній чек збільшився на третину.

Кредити під заставу майна видають більшість великих банків, тож в "Альфа-Банку" розповіли виданню, що вважають подібні позики одним із перспективних напрямів.

На думку гендиректора інвестиційної компанії на ринку нерухомості "Фліп" Євгенія Шавнєва, нерухомість є найбільш ліквідним продуктом для застави, оскільки "позичальникам є що втрачати" та ризики для банків нижчі.

Борги росіян

За даними Центробанку РФ, закредитованість росіян продовжує стрімко зростати, незважаючи на спроби регулятора охолодити "борговий бум".

Як повідомлялося, станом на 1 квітня банки видали росіянам кредитів на 36,6 трлн руб.

Високі ставки не зупиняють позичальників (а у випадку з пільговими іпотечними програмами ставки фіксовані, у березні за ними було видано 73% іпотеки, або 326 млрд руб.). Одних стимулюють впевненість у майбутніх доходах та високі інфляційні очікування, інші беруть нові кредити, щоб обслуговувати старі.

Кредитування зростає в основному за рахунок вже закредитованих людей, половина роздрібного портфеля банків припадає на позичальників із трьома кредитами і більше, зазначав ЦБ Росії (загалом їх 12,9 млн осіб).