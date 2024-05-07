Збитки внаслідок російських атак на енергетику перевищили $12 мільярдів, – Герус

Від російських обстрілів постраждали близько 50% енергетичної інфраструктури України, сума завданих енергетиці збитків сягає $12,5 млрд, лише за останні два тижні вона зросла на понад $1 мільярд.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус заявив під час зустрічі з Єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє пресслужба парламенту.

За словами Геруса, наразі українські енергетики працюють за чотирма напрямами при підготовці до опалювального сезону:

відновлення пошкоджених об’єктів генерації, зокрема ТЕС;

відновлення та захист підстанцій НЕК "Укренерго";

будівництво розподіленої генерації електроенергії, яка є менш вразливою при ракетних атаках;

збільшення пропускної спроможності міждержавних перетинів для імпорту та експорту електроенергії.

Зокрема, Герус закликав представників Європейської комісії сприяти збільшенню імпорту електроенергії з Європи до України до 2200 МВт та до 1000 МВт експорту.

Як повідомлялося, через російські масовані атаки Україна втратила понад 8 ГВт генерації електроенергії, розповідав міністр енергетики Герман Галущенко. Станом на середину квітня Галущенко оцінював втрачений обсяг генерації у 7 ГВт.

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Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей. Крім того, великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, вона зупинила роботу.

Група ДТЕК спочатку оцінила втрати внаслідок масованої ворожої атаки на українську енергосистему 22 березня у "близько половини" своїх генеруючих потужностей. Після масованої атаки 29 березня компанія заявила, що пошкоджень зазнали 80% енергоблоків ТЕС.

У державному "Центренерго" заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.