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Новини
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ВАКС заочно арештував ексочільника Фонду держмайна Сенниченка

сенниченко

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Фонду державного майна Дмитру Сенниченку. Його серед іншого підозрюють у відмиванні 10 млрд грн.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"7 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у САП, він очолював злочинне угрупування, яке протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Також угрупування звинувачують у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на понад 10 млрд грн.

Наголошується, що після затримання Сенниченка, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

Справа ексголови Фонду держмайна Сенниченка

Наприкінці березня 2023 року НАБУвикрило злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком.

За даними слідства, упродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю над "Одеським припортовим заводом" оцінюється у понад 2 мільярди гривень.

У НАБУ уточнювали, що затримати вдалося лише в.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ. Ще сімом фігурантам справи – ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі – про підозру повідомили заочно. Їх оголосили у розшук.

Нагадаємо, Сенниченко обіймав посаду голови ФДМ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року. За даними ЗМІ, після свого звільнення Сенниченко виїхав до Іспанії, ще низка фігурантів справи мешкають в Австрії.

Автор: 

ФДМУ (1364) Антикорупційний суд ВАКС (737) Сенниченко Дмитро (59)


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Топ коментарі
+5
..можете его даже расстрелять, имитаторы херовы.. кстати, про лиева совсем забыли, он уже там или еще тут??
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08.05.2024 10:01
+4
Поимел и сибался. Зробили їх разом
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08.05.2024 10:26
+2
Чомусь я не здивований. З 2019 по 2021 роки. А почали тільки у 2023.
Цікавий період початку роботи.
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08.05.2024 10:32
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..можете его даже расстрелять, имитаторы херовы.. кстати, про лиева совсем забыли, он уже там или еще тут??
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08.05.2024 10:01 Відповісти
Поимел и сибался. Зробили їх разом
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08.05.2024 10:26 Відповісти
Чомусь я не здивований. З 2019 по 2021 роки. А почали тільки у 2023.
Цікавий період початку роботи.
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08.05.2024 10:32 Відповісти
Тема злочинного угруповання, у складі якого діяв Сенниченко, розкрита не повністю. Зокрема у мене є сумніви стосовно складу, до якого не включені деякі діячі зеленої влади, та стосовно того, що саме Сенниченко був ватажком.
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08.05.2024 10:36 Відповісти
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08.05.2024 10:55 Відповісти
Кацапи через своїх привладних фунтів наклали лапи на титанове виробництво в Україні з метою якщо не вкрасти, то повністю знищити, як це було зроблено раніше з усією промисловістю держави за повного сприяння правопохоронних і силових структур України після протиправної прихватизації
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08.05.2024 11:25 Відповісти
Держслужбовців на високих посадах усіх слід перевірити по списку та притягнути до відповідальносі!
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08.05.2024 11:31 Відповісти
Хто тільки не збагатився особисто, з голів Фонду держмайна???
Фонд державного майна України очолює голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.
Чечетов і Семенюк-Самсоненко, уже не розкажуть, а отакі, як єхануров, рябченко… та ще зо три десятка їх послідовників, можуть підтвердити це, власними СТАТКАМИ, за «свою важку працю», для кращого життя Українців !!!
Екс генпрокурор Піскун з кучмою, можуть це підтвердити, коли до нього в ГПУ, Чечетов приніс чемодани з компроматом про об'єкти держВласності, що прихватизували мудрі керовніки!! Тимошенчиха, теж «не при ділах…
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08.05.2024 11:37 Відповісти
...надзвичайно патужне рішення, ЗАОЧНО.
Це за кого нас приймає влада,?
Вкрали разом, дали можливість втекти, і фсьо, гроші поділять і .
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08.05.2024 18:34 Відповісти

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