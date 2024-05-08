Енергетики попередили про можливі відключення електроенергії по всій Україні з 18:00 до 23:00 (оновлено)
Минулої доби енергетики фіксували зростання споживання електроенергії на 9%. Увечері 8 травня можливе застосування обмеження споживачів електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.
Крім того, минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Також на запит Польщі у вечірні години Україна в екстреному порядку постачала електроенергію до цієї країни.
Утім, сьогодні у години ранкового піку на запит України здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини.
"У вечірні години можливе застосування обмеження споживачів електроенергії", – наголосили у Міненерго.
Пізніше у пресслужбі НЕК "Укренерго" наголосили, що сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні.
"Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго", – йдеться у повідомленні.
Водночас у Міненерго зазначають, що застосування обмежень для побутових споживачів (окрім Харківщини) не передбачається.
Причина можливих обмежень – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.
Якк повідомлялося, уранці, 8 травня, російські військові атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у шести областях. Також є пошкодження газової інфраструктури на заході країни.
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