Наслідки ракетної атаки: Росія вдарила по об’єктам енергетики у шести областях

Уранці, 8 травня, російські військові атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у шести областях. Також є пошкодження газової інфраструктури на заході країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Ворог масовано атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Також є пошкодження газової інфраструктури у західній області. Жертв та постраждалих немає.

Енергетики наголошують: враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, споживачів закликають зменшити використання енергоємних приладів у пікові години – особливо ввечері з 19:00 до 22:00.

Водночас промисловість просять переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Масована атака росіян на Україну 8 травня

Зранку, 8 травня, війська РФ атакували сім регіонів України. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти та об’єкти цивільної інфраструктури. За даними Повітряних сил, було знищено 39 ворожих ракет та 20 "Шахедів".

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Також російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені. У Київській області внаслідок атаки загорівся об’єкт цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Ще два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури постраждали у Львівській області.

Окупанти також вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Прикарпатті.