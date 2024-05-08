"Оператор тилу" Міноборони зекономив на закупівлях 2,2 мільярда, їх витратять на бронежилети та шоломи

Держпідприємство "Державний оператор тилу" Міноборони спрямує 2,2 млрд грн на закупівлю додаткового обсягу бронежилетів, шоломів та тактичних навушників для військових. Ці кошти раніше були зекономлені на інших державних закупівлях.

Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає Укрінформ.

"Завдяки конкуренції на закупівлях речового майна Державний оператор тилу зекономив 2,2 млрд грн. Ці кошти спрямовані на закупівлю засобів індивідуального захисту для військових. Вже розпочалася закупівля додаткового обсягу бронежилетів для Збройних сил України. Крім того, планується придбання шоломів, тактичних навушників", – зазначили у відповідь на запит агентства.

Директорка з управління закупівлями Державного оператора тилу Вікторія Виноградова наголосила, що сенс закупівель за нижчими цінами полягає не в тому, щоб просто констатувати, що ДОТ заощадив мільйон чи мільярд гривень.

"Для нас важливе правильне використання всіх зекономлених коштів. Вони мають працювати на ЗСУ. Кожна гривня, кожен мільйон і мільярд. Саме тому у співпраці з Міністерством визначаємо нагальні потреби військових і спрямовуємо заощаджені бюджетні кошти на них", – підкреслила вона.

Як повідомлялося, ДП "Державний оператор тилу" вирішив змінити підходи до закупівлі продуктів для Збройних Сил України.