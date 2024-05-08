Нацбанк анулював ліцензії трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці
Національний банк анулював ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінустановам та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ.
Ще одній небанківській фінансовій установі змінили обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, на підставі власних заяв анульовано ліцензії:
- ПТ Ломбард "Меркурій Плюс "Куценко О.В. і компанія" – на діяльність ломбарду з правом надання фінансової послуги з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;
- ТОВ "Факторинг Фінанс" – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг з надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг;
- ТОВ "ФК "Кавертон" – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги факторингу;
- ТОВ "ФК "Профіт Лайн" – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг з надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.
Також Нацбанк виключив ці компанії з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.
Крім того, на підставі власної заяви ТОВ "Юніт Капітал" надано погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії. Із такої ліцензії виключено фінансову послугу з надання коштів та банківських металів у кредит.
Також Нацбанк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС "Кредитна пивна спілка" (ЄДРПОУ 25861832) з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви.
Відповідні рішення були ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 3 травня 2024 року.
Як повідомлялося, днями Нацбанк оштрафував оператора мережі терміналів Сіty24 на понад 6 млн грн.
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