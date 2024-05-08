Нацбанк анулював ліцензії трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці

Національний банк анулював ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг п’ятьом небанківським фінустановам та виключив їх з Державного реєстру фінансових установ.

Ще одній небанківській фінансовій установі змінили обсяг ліцензії на діяльність фінансової компанії, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, на підставі власних заяв анульовано ліцензії:

ПТ Ломбард "Меркурій Плюс "Куценко О.В. і компанія" – на діяльність ломбарду з правом надання фінансової послуги з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів;

ТОВ "Факторинг Фінанс" – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг з надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг;

ТОВ "ФК "Кавертон" – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансової послуги факторингу;

ТОВ "ФК "Профіт Лайн" – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг з надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

Також Нацбанк виключив ці компанії з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Крім того, на підставі власної заяви ТОВ "Юніт Капітал" надано погодження зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії. Із такої ліцензії виключено фінансову послугу з надання коштів та банківських металів у кредит.

Також Нацбанк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КС "Кредитна пивна спілка" (ЄДРПОУ 25861832) з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви.

Відповідні рішення були ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 3 травня 2024 року.

Як повідомлялося, днями Нацбанк оштрафував оператора мережі терміналів Сіty24 на понад 6 млн грн.