Доходи 298 депутатів збільшилися під час війни: Рейтинг найбагатших обранців. ІНФОГРАФІКА
Минулоріч 298 депутатів збільшили свої доходи, порівняно із 2022 роком. При цьому середня зарплата нардепів у 2023 році збільшилася на 36%.
Про це свідчать підрахунки аналітиків R&D центру YouControl, які проаналізували декларації чинних народних депутатів щодо розміру доходу та заробітної плати за останні два роки.
Зараз у Верховній Раді налічується 401 народний депутат 9 скликання. Сукупний дохід чинних нардепів за 2022-2023 роки, декларації яких є у відкритому доступі, становив понад 7 мільярдів гривень.
У 2023 році 298 народних обранців отримали більше доходу ніж у 2022 році, зменшилися доходи лише у 89 парламентарів.
При цьому у 159 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу. У 2022 році більшу частину доходів зарплата складала у 270 депутатів.
Дані декларацій також свідчать про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36%: середня річна зарплата політиків у 2023 році склала майже 638 тис. грн порівняно із 468 тис. грн у 2022 році.
Найбільші суми заробітної плати за 2023 рік отримали члени фракції "Слуги народу" Руслан Стефанчук – 949 тис. грн та Олександр Мережко – 843 тис. грн.
Загалом у фракції "Слуга народу" найбільший дохід у 2023 році задекларувала Ірина Кормишкіна – 123,5 млн грн. При цьому основний дохід отриманий не депутаткою, а її чоловіком Юрієм Кормишкіним, який є власником фінансово-промислової групи "Південна Аграрно-Експортна Компанія".
У фракції "Батьківщина" найбільше доходів задекларував Андрій Пузійчук з фінансово-промислової групи "Фундамент" – 75,6 млн грн.
У фракції "Європейська Солідарність" найбільше задекларував її лідер Петро Порошенко – 2,9 млрд грн.
У фракції "Голос" найбільші доходи отримали Ярослав Рущишин – 9,8 млн грн, а також Галина Васильченко – 8,9 млн грн.
Серед представників депутатської групи "Партія "За майбутнє" найбільший дохід у 2023 році задекларував співвласник фінансово-промислової групи "Континіум" Степан Івахів – 236 млн грн.
Найзаможнішим у групі "Довіра" виявився депутат Борис Приходько, дохід якого за 2023 рік склав 227,9 млн грн.
Найбільший задекларований дохід у 2023 році серед нардепів групи "Відновлення України" отримав Ігор Кісільов – понад 38 млн грн.
У депутатській групі "Платформа за життя та мир" найбільший дохід отримав колишній соратник Медведчука Юрій Бойко – 54 млн грн, 28 млн грн з них отримала його дружина Віра, як подарунок у грошовій формі від сина Анатолія Бойка.
Серед позафракційних депутатів найбільший дохід вказала у декларації Олена Кондратюк – майже 85 млн грн.
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Та ладно.
Автівки купують, квартири, будинки. Ремонти, відпочинок.
Досить вкраїнчикам прибіднятись.
Нічого когось соромити.
Не люблю лицемірства.
Івахів і Приходько не спромоглися навіть на чверть "лярда" - голитьба.
2 900 000 000
236 000 000 (Івахів)
9 800 000 (Рущишин "Голос")
949 000 (Голова ВР)
638 000 (середня річна депутатів)
240 000 (середня річна в Україні)
85 200 (мінімальна)
64 600 (середня пенсія)
28 300 (мінімальна - пенсія більшості)
До прикладу в Польщі дохід до 30000 злотих ставка податку 0%, з 30 до 120 тисяч 12% податку, від 120 тисяч 36% податку. Якщо в родині дві особи, чоловік та жінка то ліміти множатся на два!
Тобто родина з низьким доходом в 60000 злотих (600 тисяч гривень) заплатить в бюджет 0 податку на доходи.
Якщо вони ще мають до прикладу двох дітей... То додатково отримають допомогу від своєї держави 19 тисяч злотих (190 тисяч гривень) на рік.
А ще безкоштовне лікування, лікарняний стаціонар з ліками та нормальним харчуванням...