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Новини
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Доходи 298 депутатів збільшилися під час війни: Рейтинг найбагатших обранців. ІНФОГРАФІКА

Доходи народних депутатів у 2023 році.

Минулоріч 298 депутатів збільшили свої доходи, порівняно із 2022 роком. При цьому середня зарплата нардепів у 2023 році збільшилася на 36%.

Про це свідчать підрахунки аналітиків R&D центру YouControl, які проаналізували декларації чинних народних депутатів щодо розміру доходу та заробітної плати за останні два роки.

Зараз у Верховній Раді налічується 401 народний депутат 9 скликання. Сукупний дохід чинних нардепів за 2022-2023 роки, декларації яких є у відкритому доступі, становив понад 7 мільярдів гривень.

У 2023 році 298 народних обранців отримали більше доходу ніж у 2022 році, зменшилися доходи лише у 89 парламентарів.

При цьому у 159 депутатів заробітна плата становить 50% і вище від загальної суми доходу. У 2022 році більшу частину доходів зарплата складала у 270 депутатів.

Дані декларацій також свідчать про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36%: середня річна зарплата політиків у 2023 році склала майже 638 тис. грн порівняно із 468 тис. грн у 2022 році.

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Найбільші суми заробітної плати за 2023 рік отримали члени фракції "Слуги народу" Руслан Стефанчук – 949 тис. грн та Олександр Мережко – 843 тис. грн.

Загалом у фракції "Слуга народу" найбільший дохід у 2023 році задекларувала Ірина Кормишкіна – 123,5 млн грн. При цьому основний дохід отриманий не депутаткою, а її чоловіком Юрієм Кормишкіним, який є власником фінансово-промислової групи "Південна Аграрно-Експортна Компанія".

У фракції "Батьківщина" найбільше доходів задекларував Андрій Пузійчук з фінансово-промислової групи "Фундамент" – 75,6 млн грн.

У фракції "Європейська Солідарність" найбільше задекларував її лідер Петро Порошенко – 2,9 млрд грн.

У фракції "Голос" найбільші доходи отримали Ярослав Рущишин – 9,8 млн грн, а також Галина Васильченко – 8,9 млн грн.

Серед представників депутатської групи "Партія "За майбутнє" найбільший дохід у 2023 році задекларував співвласник фінансово-промислової групи "Континіум" Степан Івахів – 236 млн грн.

Найзаможнішим у групі "Довіра" виявився депутат Борис Приходько, дохід якого за 2023 рік склав 227,9 млн грн.

Найбільший задекларований дохід у 2023 році серед нардепів групи "Відновлення України" отримав Ігор Кісільов – понад 38 млн грн.

У депутатській групі "Платформа за життя та мир" найбільший дохід отримав колишній соратник Медведчука Юрій Бойко – 54 млн грн, 28 млн грн з них отримала його дружина Віра, як подарунок у грошовій формі від сина Анатолія Бойка.

Серед позафракційних депутатів найбільший дохід вказала у декларації Олена Кондратюк – майже 85 млн грн.

Доходи народних депутатів у 2023 році.

Автор: 

ВР (2865) декларація (541) депутат (127) парламент (1948) електронне декларування (456)


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Топ коментарі
+8
Дані декларацій також свідчать про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36%: середня річна зарплата політиків у 2023 році склала майже 638 тис. грн порівняно із 468 тис. грн у 2022 році, а нагадайте на скільки зросла пенсія та зарплатня у людей?
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08.05.2024 15:54
+7
От нехай на ті мільйони винаймають приватні армії та воюють. Перспектива йти воювати за їх статки не маючи ні здоров'я, ні рахунків, ні землі (а тепер уже й і житла) абсолютно не цікавить. На лякалки начхати - неможливо залякати того, кому нічого втрачати.
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08.05.2024 15:47
+7
Введіть датьсько-шведський контингент на ВСІ Українські митниці!!!! Хоча б на 2 роки!!!
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08.05.2024 16:22
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08.05.2024 15:39 Відповісти
А кому сейчас легко на откатах сидеть?
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08.05.2024 15:44 Відповісти
От нехай на ті мільйони винаймають приватні армії та воюють. Перспектива йти воювати за їх статки не маючи ні здоров'я, ні рахунків, ні землі (а тепер уже й і житла) абсолютно не цікавить. На лякалки начхати - неможливо залякати того, кому нічого втрачати.
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08.05.2024 15:47 Відповісти
Сергій Віталійович, чи як тебе там! Прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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09.05.2024 10:02 Відповісти
Дані декларацій також свідчать про підвищення рівня заробітної плати нардепів, середньорічний показник у 2023 році збільшився на 36%: середня річна зарплата політиків у 2023 році склала майже 638 тис. грн порівняно із 468 тис. грн у 2022 році, а нагадайте на скільки зросла пенсія та зарплатня у людей?
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08.05.2024 15:54 Відповісти
Чого вони в ЗСу не йдуть, там же такі гроші платять...
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08.05.2024 15:54 Відповісти
головне, щоб депутати були ситі та задоволені.... тоді вони стають якось ближчими до простого наріду, який їх обирає...
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08.05.2024 16:01 Відповісти
Браво.
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08.05.2024 16:13 Відповісти
Та ви поглянте як ФАКТИЧНО кожен МИТНИК живе - як Крез!!! Плюючи з високої башти на офіційні доходи!!!
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08.05.2024 16:21 Відповісти
Введіть датьсько-шведський контингент на ВСІ Українські митниці!!!! Хоча б на 2 роки!!!
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08.05.2024 16:22 Відповісти
Якщо є прибутки, нащо той мир? Так можна і далі жити.
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08.05.2024 18:19 Відповісти
Да ну на😁😁😁😁😁
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08.05.2024 19:11 Відповісти
Ніби всі живуть в убитки.
Та ладно.
Автівки купують, квартири, будинки. Ремонти, відпочинок.
Досить вкраїнчикам прибіднятись.
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08.05.2024 20:54 Відповісти
Якщо люди заробили чесно, то нехай мають.
Нічого когось соромити.
Не люблю лицемірства.
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08.05.2024 20:55 Відповісти
засмучує, що піднімають собі зарплати за нинішньої ситуації, коли півбюджету подарунок Заходу і для простих громадян сутужно із заробітком
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10.05.2024 08:05 Відповісти
как там в ..кавкзской пленнице.. --- жить как говорится хорошо . а хорошо жить еще лучше . точно . а на дроны дают хоть десятину ???
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09.05.2024 06:52 Відповісти
Як важко живеться маючи 5,5 тис (навіть не мінімалка в 7,1 тис) але є нюанс - що хвилини.
Івахів і Приходько не спромоглися навіть на чверть "лярда" - голитьба.
2 900 000 000
236 000 000 (Івахів)
9 800 000 (Рущишин "Голос")
949 000 (Голова ВР)
638 000 (середня річна депутатів)
240 000 (середня річна в Україні)
85 200 (мінімальна)
64 600 (середня пенсія)
28 300 (мінімальна - пенсія більшості)
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09.05.2024 07:16 Відповісти
Головне справедливо оподаткувати ці зарплати, по ставці 18%, бо яка різниця скільки заробив... Всі мають платити однаково, що з мінімальної що з депутатської зарплати, правда? Всім 18%!

До прикладу в Польщі дохід до 30000 злотих ставка податку 0%, з 30 до 120 тисяч 12% податку, від 120 тисяч 36% податку. Якщо в родині дві особи, чоловік та жінка то ліміти множатся на два!
Тобто родина з низьким доходом в 60000 злотих (600 тисяч гривень) заплатить в бюджет 0 податку на доходи.
Якщо вони ще мають до прикладу двох дітей... То додатково отримають допомогу від своєї держави 19 тисяч злотих (190 тисяч гривень) на рік.

А ще безкоштовне лікування, лікарняний стаціонар з ліками та нормальним харчуванням...
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09.05.2024 10:27 Відповісти

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