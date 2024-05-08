Наслідки атаки на енергетику: На Рівненщині обмежили електропостачання для промисловості

"Рівнеобленерго" отримало команду від "Укренерго" про застосування графіків обмежень потужності для промислових об’єктів.

Про це йдеться в повідомленні обленерго.

Там також підкреслили, що наразі обмеження не стосуються побутових споживачів.

Водночас в "Рівнеобленего" закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо в період з 18:00 до 23:00 та не вмикати потужні електроприлади одночасно.

Чергова атака Росії на енергетику України

Як повідомлялося, уранці, 8 травня, російські військові атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у шести областях. Також є пошкодження газової інфраструктури на заході країни.

У пресслужбі НЕК "Укренерго" наголосили, що ввечері 8 травня з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні.

"Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Міненерго зазначили, що застосування обмежень для побутових споживачів (окрім Харківщини) не передбачається.

Причина можливих обмежень – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.