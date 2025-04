Країни ЄС домовилися передати доходи від заморожених активів РФ на зброю для України

Країни Євросоюзу досягли попередньої згоди щодо використання прибутків від заморожених активів Росії для допомоги Україні.

Про це повідомляє головування Бельгії у Раді ЄС у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Посли ЄС досягли принципової згоди щодо надзвичайних доходів від знерухомлених активів Росії. Гроші підуть на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії", – йдеться у повідомленні.

