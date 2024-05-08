БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 481 25

Путін доручив запровадити цензуру комп’ютерних ігор

путін

Російський диктатор Володимир Путін доручив створити у Росії механізм контролю за ринком комп’ютерних ігор.

Відповідне доручення міститься в указі Путіна "Про затвердження основ державної політики РФ у галузі історичної освіти", пише місцеве видання "Коммерсант".

Згідно з документом, Путін планує запровадити цензуру комп'ютерних ігор "для виключення неконтрольованого поширення цифрових продуктів, що створюють спотворене уявлення про події вітчизняної та світової історії, а також про місце та роль Росії у світі".

В указі російський диктатор також доручив замінити іноземні освітні online-платформи у Росії російськими аналогами, а також збільшити фінансування для створення історичних фільмів, які б поширювали тези російської пропаганди.

З метою тотального впровадження цензури у Росії розроблять "історико-культурний стандарт", єдину методологію викладання історії та створюватимуть твори, які "формують негативне ставлення до ідеології нацизму".

Читайте також: "Все російське там – погане": Путін доручив обмежити доступ росіян до найпопулярніших онлайн-ігор

Як повідомлялося, раніше Путін доручив організувати в Росії виробництво власних ігрових консолей, щоб замінити на російському ринку PlayStation та Xbox, а також вимагав обмежити доступ росіян до онлайн-ігор.

Нагадаємо, компанія Microsoft (виробляє ігрові консолі Xbox) призупинила продаж нових продуктів та надання послуг клієнтам у Росії в березні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді ж аналогічне рішення ухвалила компанія Sony, яка виробляє консолі PlayStation.

У квітні 2023 року Microsoft припинила надавати гарантійне обслуговування ігрових консолей Xbox у Росії.

Автор: 

іграшки (36) комп’ютери (216) путін володимир (1053) росія (14183) ігри (19)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+6
секретні скрєпяні компютерні лабораторії тундряного рейху ствоюють нові ігри

"Скрєпоносная монашка"
"Тундряной алєнь"...

П.С. буйло проголосило рашку "державою-цивілізацією"
теж погратись в "цивілізації" захотів, дєдушка впадає в дєтство
показати весь коментар
08.05.2024 21:30
+4
От і чудненько, менше комп'ютерних майстрів по наводці арти та дронів.
показати весь коментар
08.05.2024 22:10
+3
Боїться що хтось ігру про *уйла створить.
показати весь коментар
08.05.2024 21:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боїться що хтось ігру про *уйла створить.
показати весь коментар
08.05.2024 21:13 Відповісти
Цензуру цензури нехай ще створить!!!
показати весь коментар
08.05.2024 21:22 Відповісти
Досить називати ляльку патрушева путєним.
показати весь коментар
09.05.2024 05:59 Відповісти
І рюзкє народ аплодує стоячи...
показати весь коментар
08.05.2024 21:24 Відповісти
А шо, вже є Call of Duty як пуйла мочили у сортирі??
показати весь коментар
08.05.2024 21:26 Відповісти
Може, нарешті, і Стім їм відключить доступ...
показати весь коментар
08.05.2024 21:26 Відповісти
секретні скрєпяні компютерні лабораторії тундряного рейху ствоюють нові ігри

"Скрєпоносная монашка"
"Тундряной алєнь"...

П.С. буйло проголосило рашку "державою-цивілізацією"
теж погратись в "цивілізації" захотів, дєдушка впадає в дєтство
показати весь коментар
08.05.2024 21:30 Відповісти
тундряного рейху - симбирских епеней
показати весь коментар
08.05.2024 22:22 Відповісти
вяліка страна іхняя родная - от болот до єпєнєй
показати весь коментар
09.05.2024 00:53 Відповісти
Задля повної гармонії цирк мокшанських дегенератів конче потребує узаконення канібалізму.
показати весь коментар
08.05.2024 21:34 Відповісти
У танчиках хрести німецькі дошкудяютьььь
показати весь коментар
08.05.2024 21:45 Відповісти
У них вже давно є універсальна, аналогавнєтная заміна PlayStation та Xbox - пляшка. Ідеальна забавка з якого боку не глянь, яка задовільняє всі потреби пересічних "скрєпанутих" та користується таким шаленим попитом, про які продукти від Sony Microsoft і не мріють.
показати весь коментар
08.05.2024 21:49 Відповісти
Чекаємо на судові впровадження на не скрепні ігри. Гру заарештують і посадять в буцегарню. Але можливо ц вплине і на гравців.
показати весь коментар
08.05.2024 21:56 Відповісти
Крім "Тетріса" та "Чапаєва" все заборонити!
показати весь коментар
08.05.2024 22:06 Відповісти
якщо про чапаєва, що в шашках, то треба заборонити, там типа вибивають.
показати весь коментар
09.05.2024 23:16 Відповісти
Ну що буду в танках кацапам історію втирати, вони там всі ж не скрепних чогось грають
показати весь коментар
08.05.2024 22:07 Відповісти
От і чудненько, менше комп'ютерних майстрів по наводці арти та дронів.
показати весь коментар
08.05.2024 22:10 Відповісти
Гудственно. Пыня еще и молодежь настроит против себя. Муйлуша жги истчьо, шоб ты здохло, падло.
показати весь коментар
08.05.2024 22:20 Відповісти
А шо такоє,нову пристивку не получилось зробити то взявся ігрульки забороняти.Та нашо мєлочитись - вирубай лаптям інтернет тай всі проблєми.
показати весь коментар
08.05.2024 22:28 Відповісти
Ісчо єсть Елєктроніка гдє волк сабіраєт яічкі.. Це самий раз та гра для їх печерного розвитку
показати весь коментар
08.05.2024 22:37 Відповісти
Це теж не їхнє, а стара розробка Nintendo, яку ще за "совка" вкрали.
показати весь коментар
08.05.2024 22:53 Відповісти
Чарівно...
показати весь коментар
08.05.2024 22:44 Відповісти
Тепер мочити каца#ів можна тільки вживу))!
показати весь коментар
09.05.2024 00:25 Відповісти
місце та роль раіфсі у світі - місце на параші, роль пєтушари опущеного, **** нє ясно.
показати весь коментар
09.05.2024 23:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 