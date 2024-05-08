Путін доручив запровадити цензуру комп’ютерних ігор

Російський диктатор Володимир Путін доручив створити у Росії механізм контролю за ринком комп’ютерних ігор.

Відповідне доручення міститься в указі Путіна "Про затвердження основ державної політики РФ у галузі історичної освіти", пише місцеве видання "Коммерсант".

Згідно з документом, Путін планує запровадити цензуру комп'ютерних ігор "для виключення неконтрольованого поширення цифрових продуктів, що створюють спотворене уявлення про події вітчизняної та світової історії, а також про місце та роль Росії у світі".

В указі російський диктатор також доручив замінити іноземні освітні online-платформи у Росії російськими аналогами, а також збільшити фінансування для створення історичних фільмів, які б поширювали тези російської пропаганди.

З метою тотального впровадження цензури у Росії розроблять "історико-культурний стандарт", єдину методологію викладання історії та створюватимуть твори, які "формують негативне ставлення до ідеології нацизму".

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Як повідомлялося, раніше Путін доручив організувати в Росії виробництво власних ігрових консолей, щоб замінити на російському ринку PlayStation та Xbox, а також вимагав обмежити доступ росіян до онлайн-ігор.

Нагадаємо, компанія Microsoft (виробляє ігрові консолі Xbox) призупинила продаж нових продуктів та надання послуг клієнтам у Росії в березні 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Тоді ж аналогічне рішення ухвалила компанія Sony, яка виробляє консолі PlayStation.

У квітні 2023 року Microsoft припинила надавати гарантійне обслуговування ігрових консолей Xbox у Росії.