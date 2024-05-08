Raiffeisen Bank відмовився від угоди з російським мільярдером Дерипаскою після погроз США

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) відмовитися від угоди, пов’язаної з російським олігархом Олегом Дерипаскою, побоюючись негативної реакції з боку США.

Відповідне рішення правління RBI ухвалило сьогодні, 8 травня, повідомляється на сайті групи.

"Правління RBI вирішило сьогодні не продовжувати запропоноване придбання акцій Strabag SE групою RBI. Під час останніх переговорів із відповідними органами Raiffeisen Bank International не зміг отримати необхідну підтримку для здійснення запропонованої трансакції. З підстав обачливості банк вирішив вийти з угоди", – йдеться у повідомленні.

RBI наголошує, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну група значно скоротила свою діяльність у Росії та вжила широких заходів для пом’якшення ризиків від посилення санкцій.

Австрійська група також обіцяє продовжити працювати над деконсолідацією своєї російської дочірньої компанії.

Як повідомлялося, за даними джерел Reuters, раніше австрійська влада закликала Raiffeisen Bank International (RBI) відмовитися від угоди з придбання акцій Strabag SE, оскільки США можуть розцінити її як порушення санкцій і покарати австрійський банк.

Що відомо про угоду Raiffeisen та офшорів Дерипаски

Наприкінці грудня 2023 року австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) повідомила про намір викупити за 1,5 млрд євро "заморожені" акції російського олігарха Олега Дерипаски в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag. Сам Дерипаска стверджував, що "довгий час не мав нічого спільного зі Strabag".

Оплатити угоду мав російський дочірній банк Raiffeisen, що дозволило б австрійській групі вивести частину своїх прибутків з Росії. Після завершення транзакції російська "дочка" Raiffeisen мала передати акції Strabag материнській компанії RBI у якості "дивідендів у натуральній формі".

Нагадаємо, у березні 2023 року австрійський Raiffeisen Bank International (RBI) оголосив, що продасть свій бізнес у Росії або виведе "Райффайзенбанк" із периметра групи до кінця року, а також скоротить ділову активність у Росії.

Однак реалізацію цих планів відклали. А з грудня 2023 року російський "Райффайзенбанк" розмістив понад 2400 оголошень про вакансії в Росії. У майже 1500 з них йдеться про вакансії для менеджерів із продажу та фахівців з обслуговування клієнтів, підрахувало видання Financial Times.

За даними Reuters, насправді Raiffeisen затягує виконання цієї обіцянки, сподіваючись дочекатися завершення розв’язаної РФ проти України війни.

При цьому Європейський центральний банк тисне на австрійський Raiffeisen Bank International, щоб він згорнув свій бізнес та вийшов із Росії. Хоча ЄЦБ не просить Raiffeisen негайно залишити країну, він хоче отримати план дій для згортання бізнесу. Такий план може включати продаж або закриття російського банку.