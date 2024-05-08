Мешканцям Харківщини збільшать субсидію на неопалювальний сезон

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення збільшити на нинішній неопалювальний сезон (з травня по вересень включно) для жителів Харкова та Харківської області розмір пільг та субсидій на електроенергію.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

"Завдяки цьому рішенню, середній розмір субсидії на послугу з постачання та розподілу електричної енергії, який отримують харків'яни, збільшиться зі 106 грн до 530 грн на місяць, пільги – із 74 грн до 370 грн", – сказано в повідомленні.

У Мінсоцполітики нагадали, що додатково звертатися за перерахунком субсидій не потрібно: перерахунок розміру субсидій і пільг для жителів Харкова та Харківської області буде проведено Пенсійним фондом автоматично.

У населених пунктах Харківщини проживає близько 35,7 тис. одержувачів житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Кому треба подати заяви на субсидії

Є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

Зокрема, із особистим зверненням до Пенсійного фонду треба звернутися, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

також необхідно звернутися й особам, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0,00 грн.

Заяву на отримання субсидії можна подати протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, у такому випадку субсидію все одно буде призначено з початку такого сезону.