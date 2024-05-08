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Новини
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В Україні спростили приєднання нових виробників електроенергії до мереж

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру приєднання генеруючих установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) до електричних мереж.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні регулятора у середу, 8 травня, передає пресслужба НКРЕКП.

Зокрема, Нацкомісія зобов’язала приєднувати генеруючі установки до електромереж без сплати ставки за приєднання та спростила відповідну процедуру.

"Це є важливим з огляду на суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетно-дронових ударів РФ, що негативно позначилось на стійкості енергетичної системи України", – зауважили у НКРЕКП.

Зміни, що внесені до постанови НКРЕКП (від 26 березня 2022 року № 352), спрямовані також на:

  • скорочення термінів видачі та погодження технічних умов;
  • зменшення кількості документів для отримання послуги приєднання;
  • забезпечення мінімальних технічних вимог для паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою;
  • використання у пріоритетному порядку існуючої енергетичної інфраструктури.

Очікується, що ці зміни сприятимуть диверсифікації джерел виробництва електричної енергії та покриттю дефіциту потужності в енергетичній системі України.

"Наразі країна потребує нової генерації. Ми зі свого боку робимо цей важливий крок. По суті – це кардинальне спрощення та здешевлення процедури приєднання нових генеруючих установок", – наголосив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Читайте також: "Укренерго" обмежило постачання електроенергії для бізнесу по всій Україні з 18:00, на черзі – населення

Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Волдимира Кудрицький зазначав, що промисловим споживачам електроенергії було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для підвищення стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі України.

Він пояснив, що разом із відновленням пошкоджених внаслідок російських атак об'єктів потрібно будувати й нові електростанції. Вони мають замінити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і їх відновлення займе дуже багато часу.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) НКРЕКП (1442)


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ну, припустимо, шурма вже давно під'єднаний. А більше нових нема, стартапи їдуть до Польщі - звідти будуть імпортувати електроенергію до України.
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08.05.2024 19:52 Відповісти
Кому належить енергетична інфраструктура України

https://youcontrol.com.ua/data-research/komu-nalezhyt-enerhetychna-infrastruktura-********/
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08.05.2024 20:30 Відповісти
"спростила приєднання..."
Хабарі відмінили, чи як?
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08.05.2024 21:18 Відповісти
був закон.
подав заяву, сплатив по 1200+- за кількість квт,
дві неділі, підключення.
стало 2400+-
Бучанський р-н...
без, на лапу, півроку, і не факт що підключать...
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08.05.2024 21:41 Відповісти
Так отож...
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08.05.2024 22:57 Відповісти
Це ви про споживачів, а у старі про приєднання тих, хто виробляє електроенергію. Там все дуже "непросто" було. Може щось змінять...
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08.05.2024 23:33 Відповісти
Давайте розчохлюйте звільнену ЧАЕС, запускайте 1, 2 і 3 енергоблоки, раз ЗАЕС була не в пріоритеті, стратеги...
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08.05.2024 21:32 Відповісти
А цікаво було б почути думку експерта щодо можливості перезапуску реакторів ЧАЕС .
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08.05.2024 21:52 Відповісти
просто лиш коли треба забрати кошти у населення.
просто, підняти тарифи...
а от чому такі ціни,
хто качає і куда газ,
чому атомна енергія коштує як иеплова??
там все дійсно дуже "непросто"
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09.05.2024 08:00 Відповісти

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