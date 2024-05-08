В Україні спростили приєднання нових виробників електроенергії до мереж
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила процедуру приєднання генеруючих установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) до електричних мереж.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні регулятора у середу, 8 травня, передає пресслужба НКРЕКП.
Зокрема, Нацкомісія зобов’язала приєднувати генеруючі установки до електромереж без сплати ставки за приєднання та спростила відповідну процедуру.
"Це є важливим з огляду на суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетно-дронових ударів РФ, що негативно позначилось на стійкості енергетичної системи України", – зауважили у НКРЕКП.
Зміни, що внесені до постанови НКРЕКП (від 26 березня 2022 року № 352), спрямовані також на:
- скорочення термінів видачі та погодження технічних умов;
- зменшення кількості документів для отримання послуги приєднання;
- забезпечення мінімальних технічних вимог для паралельної роботи генеруючих установок з енергосистемою;
- використання у пріоритетному порядку існуючої енергетичної інфраструктури.
Очікується, що ці зміни сприятимуть диверсифікації джерел виробництва електричної енергії та покриттю дефіциту потужності в енергетичній системі України.
"Наразі країна потребує нової генерації. Ми зі свого боку робимо цей важливий крок. По суті – це кардинальне спрощення та здешевлення процедури приєднання нових генеруючих установок", – наголосив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.
Як повідомлялося, раніше голова "Укренерго" Волдимира Кудрицький зазначав, що промисловим споживачам електроенергії було б доцільно розглянути можливості забезпечення себе власною генерацією для підвищення стійкості в умовах ударів РФ по енергосистемі України.
Він пояснив, що разом із відновленням пошкоджених внаслідок російських атак об'єктів потрібно будувати й нові електростанції. Вони мають замінити ті енергоблоки, які дуже сильно пошкоджені і їх відновлення займе дуже багато часу.
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Хабарі відмінили, чи як?
подав заяву, сплатив по 1200+- за кількість квт,
дві неділі, підключення.
стало 2400+-
Бучанський р-н...
без, на лапу, півроку, і не факт що підключать...
просто, підняти тарифи...
а от чому такі ціни,
хто качає і куда газ,
чому атомна енергія коштує як иеплова??
там все дійсно дуже "непросто"