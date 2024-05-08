США виділять понад $190 мільйонів на енергосектор України протягом п’яти років

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть понад $190 млн на проєкт "Збереження влади, підвищення стійкості та підключення" (SPARC), який надаватиме терміново необхідну енергетичну допомогу уряду України протягом п’яти років.

Про це йдеться в повідомленні Агентства.

Як повідомляється, цей проєкт буде зосереджений на підвищенні стійкості, надійності, доступності та безпеки секторів електроенергетики, природного газу та централізованого теплопостачання в Україні.

Окрім того, проєкт забезпечить технічну допомогу, підтримку реформ, а також обладнання та послуги для підтримки енергопостачання.

Допомога USAID

В агентстві нагадали, що USAID виділило Україні майже $1 млрд на енергетичну допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Це включає понад $475 млн екстреної підтримки, наданої протягом останніх двох зим, щоб допомогти Україні відновити та підтримувати її енергетичну інфраструктуру. Обладнання включає в себе автотрансформатори для забезпечення передачі електроенергії населеним пунктам по всій країні та мобільні котельні для опалення таких критичних об'єктів, таких як школи та лікарні.

Інші ініціативи USAID для України

На початку травня повідомлялося, що USAID започаткувало ініціативу "Врожай" із підтримки українських фермерів на $250 млн, що має на меті розширення їхнього експорту.

До того стало відомо, що програма USAID АГРО надасть до 270 млн грн співфінансування українським підприємствам, які надають послуги з сушіння, зберігання та доробки зернових та технічних культур.

За програмою передбачено 10-15 проєктів співфінансування, з бюджетом від 18 млн до 36 млн грн кожен.

USAID АГРО продовжуватиме приймати заявки до 18:00, 3 липня 2024 року або до моменту вичерпання коштів.